第四届洛阳玻璃技术工业博览会落幕

日前，第四届洛阳玻璃技术工业博览会落下帷幕。本届博览会吸引了来自全国各地的参展商近200家，3000余人参观并进行现场洽谈，现场及意向成交额近9000万元。

日前，第四届洛阳玻璃技术工业博览会落下帷幕。本届博览会吸引了来自全国各地的参展商近200家，3000余人参观并进行现场洽谈，现场及意向成交额近9000万元。

本届博览会秉承“专业化、市场化、规模化”的办展理念，致力于为全国经贸交流提供平台，为行业创新赋能，为中国玻璃行业的转型升级和高质量发展助力。博览会展出内容涵盖玻璃行业全产业链，包括玻璃生产工艺与装备、玻璃深加工技术与装备、玻璃制品及应用、耐火材料、原辅材料及各类工具、配件和辅助设备，检验检测技术，软件和相关设备。博览会期间还举办了中国玻璃深加工发展论坛及第六届洛阳玻璃行业协会年会等一系列活动。

洛阳玻璃产业基础雄厚。近年，我市依托玻璃产业传统优势，着力拉长产业链条、优化产品结构，不断提升玻璃产品的科技含量和附加值。一些企业通过转型升级，实现了从传统建材玻璃向光伏玻璃、电子玻璃、新型显示玻璃的全产业链转型迭代升级。

市商务局相关负责人表示，本届博览会填补了我国中西部地区没有专业玻璃展会的空白，进一步提升了洛阳玻璃行业在全国的知名度、美誉度。下一步，我市将加强政策创新和服务，助推洛阳玻璃产业实现行业领跑，为洛阳加快新旧动能转换、激发传统制造业潜力提供更有力的支撑和保障。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新)