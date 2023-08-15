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夔：神话传说中一条腿的怪物（文物名称中的生僻字）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2023.09.19 08:58
夔龙玛瑙璧(资料图片)

　　夔(kuí)是古代中国古代神话传说中的一条腿的怪物。

　　《山海经·大荒经》记载：东海中有流波山，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。黄帝得之，以其皮为鼓，橛以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下。

　　这段话的意思大致是，夔是古时一种神兽，生于东海流波山，形状似牛，全身都是青色的，没有长角，只长了一只脚，每次出现都会有狂风暴雨。它身上还闪耀着光芒，似日光和月光，它的吼声和雷声一样震耳欲聋。后来黄帝得到这种兽，用它的皮制成鼓并用雷兽的骨做槌，敲击鼓，鼓声响彻五百里之外，威震天下。

　　西晋古籍载“夔一足”，商周时期，夔龙纹为主要纹饰。夔为乐官，龙为谏官，夔龙用以喻指辅弼良臣。

　　夔龙玛瑙璧，为西晋时期文物，1978年出土于洛阳偃师。该玛瑙璧直径9.7厘米，圆形，中有穿孔，利用天然形成的褐、白色雕刻成夔龙纹和象纹，格外精美别致。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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