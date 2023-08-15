洛阳市住建局召开主题教育工作会议

近日，市住建局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，对全市住建系统开展主题教育工作进行部署。 近日，市住建局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，对全市住建系统开展主题教育工作进行部署。 会议强调，要深刻领会开展主题教育的重大意义，进一步强化使命意识、坚守责任担当，扎实推进城市提质、房地产市场平稳健康发展和建筑业转型高质量发展及“两建设、三改造”等重点工作，以实际成效推动主题教育走深走实。要落实好开展主题教育的工作部署，牢牢把握主题教育的总要求，发挥党员干部的模范带头作用，持续加强理论学习、深入开展调查研究、扎实推进建章立制、认真抓好检视整改、不断开创发展新局。要履行好开展主题教育的主体责任，加强组织领导、坚持以上率下、全面统筹兼顾，努力把主题教育激发出的强大动力，转化为推动住房和城乡建设高质量发展的实际行动，为现代化洛阳建设贡献更多住建力量。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 姚献武)