洛阳举行民营企业数字化转型专题讲座

按照市委、市政府部署要求，近日，市民营经济发展促进中心举行“重新定义业财税一体化——财税管控”专题讲座，助力民营企业数字化转型。

按照市委、市政府部署要求，近日，市民营经济发展促进中心举行“重新定义业财税一体化——财税管控”专题讲座，助力民营企业数字化转型。

此次讲座邀请金蝶软件(中国)有限公司财税专家，解读中小企业财务、税务等领域数字化转型政策要求，提升企业财税人员数字化思维，促进企业财务、业务、税务一体化发展。

“市委十二届四次全会提出，要大力实施数字化转型行动，深入开展机器换人、企业上云等行动，引导和帮助企业加快数字化转型。此次开展专题讲座，正是围绕数字化发力的生动实践。”市民营经济发展促进中心相关负责人表示，下一步将发挥网络、服务、技术优势，切实解决中小企业在数字化转型中遇到的“不会转、不能转、不敢转”难题，以数字化、网络化、智能化助推民营企业发展，共同打造中小企业融通发展新生态。(洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 通讯员 田米杰)