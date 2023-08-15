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洛阳市科技局召开主题教育工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.18 08:28

　　近日，市科技局召开主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，对该局开展主题教育工作进行部署。

　　会议强调，要深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力，把开展主题教育同贯彻落实党中央、省委、市委决策部署结合起来，以实际成效推动主题教育走深走实。

　　会议要求，突出学深悟透，认真学习习近平总书记关于科技创新的重要论述，努力做到整体把握、融会贯通、学以致用、知行合一。深入开展调查研究，做到“带着问题搞调研、调研之中有措施、调研之后有结果”，持续提升全局党员干部破解难题、推进工作、狠抓落实的能力水平。抓好检视整改，敢于较真碰硬，切实把突出问题找出来、改到位，推动建章立制形成常态长效。加强组织领导，局党组书记带头落实第一责任人责任，班子成员认真落实“一岗双责”，党支部发挥好战斗堡垒作用，以实际行动推动主题教育落地落实。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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