洛阳市纪委常委会召开会议

16日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在黑龙江考察时的重要讲话和关于教育、新时代办公厅工作的重要指示，以及中央纪委、省纪委案例通报，研究贯彻落实意见。

16日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在黑龙江考察时的重要讲话和关于教育、新时代办公厅工作的重要指示，以及中央纪委、省纪委案例通报，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，全市纪检监察机关要牢牢把握高质量发展的首要任务和构建新发展格局的战略目标，紧扣全市“三项重点工作”，持续深化营商环境监督治理，坚持严管与厚爱相结合，认真落实“三个区分开来”，完善干部担当作为激励和保护机制，积极引导党员干部树立正确的政绩观，充分调动各方面干事创业积极性。

会议指出，要把党中央加快建设教育强国重大决策部署纳入政治监督重要内容，持续深化教育领域专项治理，将一体推进“三不腐”延伸到办学治校各领域、各环节，为培养时代新人提供良好的育人环境。要按照提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任的要求，全面加强办公室系统工作，以更高标准、更严要求发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

会议要求，加强统筹协调，注重结合融合，把开展主题教育、纪检监察干部队伍教育整顿与贯彻落实上级决策部署、护航市委市政府中心工作、全面完成今年纪检监察各项任务紧密结合起来，把教育整顿成果转化为纪检监察工作高质量发展的具体行动和实际成效。以纪检监察干部典型案例为镜鉴，引以为戒，警钟长鸣，自觉强化责任使命，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)