学术大咖齐聚洛阳，探讨夏文化研究与创新传播

16日，“古今辉映 最早中国”夏文化创新传播活动暨夏文化研究与传播学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆开幕。

16日，“古今辉映 最早中国”夏文化创新传播活动暨夏文化研究与传播学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆开幕。

活动现场

本次活动由中国社会科学院考古研究所、中国先秦史学会、河南省文物局、洛阳市人民政府联合主办，来自多所知名院校、科研机构及博物馆机构的代表和专家齐聚一堂，围绕夏文化、夏代都邑、夏代的相关史料等学术论题展开交流讨论。

河洛地区孕育了夏商周三代文明。其中，夏作为中国历史上第一个王朝，见证着中华民族多元一体格局的初步形成，是华夏文明不断传承、发展、进步的起点。

近年，洛阳市委、市政府认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要指示精神，坚持新时代文物工作方针，深入推进大遗址保护，让更多文化遗产“保”起来、“用”起来、“火”起来。主办方表示，本次活动既是一场深度研究、传播夏文化的理论盛宴，更是一次讲好二里头故事和夏文化故事的生动实践，期待通过此次活动让更多人进一步关注夏文化、认识了解夏文化，增强同根同源的文化认同感和民族亲近感，为建设中华民族现代文明贡献力量。

与会专家纷纷表示，夏文化研究从1959年在二里头遗址挖掘第一锹土开始，60多年来取得了一系列有目共睹的学术成果，随着二里头夏都遗址博物馆开放、夏文化研究中心的建立等，目前已形成夏文化研究、传播的热潮。未来，考古工作的推进将揭开更多历史谜题，让更多人通过夏文化探源中华文明、坚定文化自信。

夏文化研究与传播学术研讨会设有“夏文化遗址考古发现与研究”和“夏文化综合研究与传播”两个分论坛。现场，来自中国社会科学院考古研究所、陕西省考古院、山西省考古院、河南省考古院、北京大学、复旦大学、山东大学、安徽大学、河南大学、中国国家博物馆、良渚遗址博物院、盘龙城遗址博物院、荆州博物馆、跨湖桥遗址博物馆、中国社会科学杂志社、科学出版社等20多家单位的近百位专家学者，共话夏文化遗址考古发掘与研究成果，就夏文化创新传播与活化利用进行深入探讨。

活动期间，各位专家将走进遗址，实地了解考古发掘进展及成果。此外，活动还举办了“华夏颂·二里头”华服秀活动，集中展示含有二里头文化元素的40余套主题时装，引来观看嘉宾阵阵掌声。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 刘宇航 文/图)