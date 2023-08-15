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洛阳加快行政事业单位公物仓建设 让闲置公物资产“活”起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 22:42

　　目前，洛阳市、县两级已建成行政事业单位公物仓，将各部门、各单位闲置、可修复使用的通用资产纳入统一管理，推动实现办公物资循环使用。这是记者从15日召开的全市公物仓建设观摩讲评会上得知的消息。

　　公物仓是对行政事业单位长期低效运转、闲置、超标配置、举办大型活动临时购置等资产实行集中统一管理的专门机构，是为了实现资源共享，减少资源浪费，是推进节约型机关建设的一项重要举措。

　　2019年，国家机关事务管理局启动中央行政事业单位公物仓试点工作。2022年9月，作为全省唯一的“公物仓应用功能拓展”创新试点建设单位，洛阳市机关事务管理局积极调研，将办公家具、保障应急物资、行政处罚、不动产、公务用车等5类物资纳入公物仓管理。

　　为加强管理，洛阳市机关事务管理局在建设公物仓的过程中，采取实体仓与虚拟仓相结合的方式，建立资产标签赋码管理信息系统，一物一码，实现“一次赋码、覆盖终身”。

　　“通过公物赋码，推动数字化管理，能让公物仓实现信息共享。”该负责人表示，需要使用时，需求单位能够通过平台了解分仓信息、在仓状态、管理单位、使用单位，方便进行资产沟通和调剂。

　　目前，洛阳已搭建市、县(区)、乡(镇)、村(社区)四级共建共享的公物仓建设体系，实现了公共资产收缴、调配、使用和处置的“一站式”管理，进一步推动资源共享。

　　当天，记者在位于伊滨区的市级行政事业单位公物仓看到，桌、椅、沙发、健身器材等各类资产陈列其间。“这些曾经的闲置资产都变成了‘活’资产，不仅能为有需求的单位提供物资保障，还能通过经营实现收益。”市市直机关后勤保障中心负责人介绍。

　　据统计，市级行政事业单位公物仓已纳入资产2056件(套)，调配办公家具1379件、公务车辆25辆，节约财政资金102万元，对外租赁闲置房屋41处，年收益480万元。

　　“公物仓的建立，能让闲置、待处置、超标准配置和临时机构公物各尽其用，降低运行成本，同时也能弘扬勤俭节约的优良作风。”洛阳市机关事务管理局有关负责人表示，将积极构造网状结构保障体系，让有限的国有资产满足更大公务需求，最大限度节约资源。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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