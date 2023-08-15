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全市驻村帮扶工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 08:37

　　昨日，全市驻村帮扶工作推进会召开，分析当前深化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接面临的形势，研究部署下一步驻村帮扶工作。

　　根据中央和省委部署，我市对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村(社区)、党组织软弱涣散村，继续选派第一书记和工作队。目前，全市选派驻村第一书记954人、驻村干部2095人，在832个村派驻工作队，对提升脱贫地区整体发展水平、促进脱贫群众持续增收发挥了重要作用。

　　会议强调，驻村第一书记和工作队要在守牢不发生规模性返贫底线上发挥更大作用，持续抓实监测帮扶工作；要在促进帮扶产业发展上发挥更大作用，持续抓实“百镇千村千队千业”工程，积极盘活资源、发展产业，年底前所有帮扶村集体收入在10万元以上；要在促进脱贫人口增收上发挥更大作用，持续抓实“消费帮扶进千村”行动，全年拉动消费22亿元以上；要在推动“百村引领、千村示范”上更好发挥作用，持续抓实“三村”创建，不断提升帮扶村生产生活条件，建设宜居宜业和美乡村；要在深入推进“五星”支部创建上更好发挥作用，持续抓实乡村治理，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

　　下一步，我市将结合深入开展主题教育，进一步选优配强队伍，抓好教育培训，强化监督管理，抓好服务保障，激励广大驻村干部担当作为，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴贡献更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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