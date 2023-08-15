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扎实开展主题教育 开创洛阳公安现代化建设新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 08:36

　　近日，市公安局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，对全市公安机关开展主题教育进行动员部署。

　　会议强调，要切实增强推进落实好主题教育的政治责任感和历史使命感，准确把握目标要求，全面落实主题教育任务措施。要把持续加强理论学习贯穿始终，突出学深悟透，做到真学真懂、真信真用。要把深入开展调查研究贯穿始终，突出求真务实，解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题。要把认真抓好检视整改贯穿始终，突出较真碰硬，以深查细查、真改实改的实际成效取信于民。要把扎实推进建章立制贯穿始终，突出常态长效，坚持标本兼治、重在治本。要加强组织领导，压实主体责任，力戒形式主义、官僚主义，把开展主题教育与全面贯彻党的二十大精神结合起来，与深入推进公安中心任务结合起来，不断开创洛阳公安现代化建设新局面，确保全市社会大局持续稳定。

　　副市长、市公安局局长张武清参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 陈世超）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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