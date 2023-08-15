坚持服务大局司法为民公正司法 全力推动法院工作高质量发展

昨日，市政协主席孙延文带领部分住洛省政协委员、市政协委员调研我市法院工作。

昨日，市政协主席孙延文带领部分住洛省政协委员、市政协委员调研我市法院工作。

孙延文一行先后前往洛龙区人民法院李楼人民法庭、西工区人民法院立案庭、市中级人民法院执行指挥中心等，实地调研人民法庭党建、庭所联动、矛盾纠纷诉前化解、执行指挥等工作。

每到一处，孙延文都与法官、执行干警、人民调解员等深入交谈，了解工作开展情况，并不时针对相关问题进行询问，对全市法院围绕中心、服务大局，为促进社会公平正义、维护社会大局稳定、护航全市高质量发展作出的贡献给予肯定。

在随后召开的座谈会上，孙延文一行听取了全市法院工作汇报，并就进一步做好保障人民群众合法权益、优化营商环境、切实解决执行难等工作与相关负责同志进行深入交流。

孙延文强调，全市法院要持续强化党的建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持党对司法工作的绝对领导，全面提升基层党建工作水平，以高质量党建夯实忠诚之基，凝聚干事创业强大合力。要持续强化为民宗旨，深化矛盾纠纷多元化解，聚力攻坚切实解决执行难，助力优化法治化营商环境，全力以赴为大局服务、为人民司法。要持续强化文明、公正、高效司法理念，一体融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设，不断提升审判工作质效和司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。要持续强化党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线，聚焦忠诚干净担当，打造过硬法院队伍。广大政协委员要履职尽责担使命，怀揣民意献良策，汇智聚力助推全市法院工作高质量发展。

市领导陈淑欣、程相朝、张伊民、宗玉红、王燕飞、徐哲参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 冯波）