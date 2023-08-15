江凌到洛阳职业技术学院和洛阳文化旅游职业学院调研

昨日，市委书记江凌到洛阳职业技术学院、洛阳文化旅游职业学院调研指导主题教育和职业教育改革发展工作，强调要扎实开展主题教育，坚定不移把立德树人根本任务落到实处，积极探索学院、书院、特色产业学院协同育人模式，走出现代职业教育发展新路子。

江凌到洛阳职业技术学院和洛阳文化旅游职业学院调研主题教育和职业教育改革发展工作

把立德树人根本任务落到实处

走出现代职业教育发展新路子

昨日，市委书记江凌到洛阳职业技术学院、洛阳文化旅游职业学院调研指导主题教育和职业教育改革发展工作，强调要扎实开展主题教育，坚定不移把立德树人根本任务落到实处，积极探索学院、书院、特色产业学院协同育人模式，走出现代职业教育发展新路子。

洛阳职业技术学院新校区二期工程正在加快建设，计划于明年9月建成投用。江凌现场察看了工程建设情况，要求加快建设进度，按照书院制育人模式，融入多元化功能，提升年轻化设计，营造充满青春活力的校园环境。动物疫病与公共卫生工程研究中心是学校打造的省级科研平台，江凌鼓励科研教学团队结合生物疫苗产业链发展，注重联合企业开展横向课题研究，促进创新平台建设与人才培养良性互动。“师生心声”平台是学校搭建的师生线上沟通服务平台，江凌勉励学校改进学生工作，畅通师生沟通渠道，及时倾听意见建议，完善问题办理机制，不断提升管理服务质量。江凌还察看了教师发展中心，指出要聚焦教师所需，完善提升功能，打造更有吸引力的“教师之家”。

在洛阳文化旅游职业学院，江凌详细察看了新校区二期工程规划，要求按照书院布局理念，深化建筑设计，尽快开工建设，统筹谋划招生工作，努力做大规模、办出水平。奥雅文旅创新学院是学校与奥雅股份共建的特色产业学院，江凌详细了解了校企合作、产教融合的办学模式，鼓励校企双方深化产教融合，完善人才培养协同机制，更加注重发挥企业作用，用好数字化智能化手段，不断探索特色产业学院建设新模式。作为学校书院制改革的试点，里仁书院依托学生宿舍融入了功能丰富的共享空间，江凌强调要遵循育人规律，下沉教育资源，拓展公共交流空间，打造“一站式”学生社区。

调研中，江凌分别召开座谈会，听取洛阳职业技术学院和洛阳文化旅游职业学院工作汇报，对两所学校改革发展成效给予肯定。他指出，要深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进重点举措，既积极解决学校当前面临的突出问题，又注重从战略高度和长远角度谋划学校发展，努力在职业院校中脱颖而出，为现代化洛阳建设贡献更大力量。要坚定不移把立德树人根本任务落到实处，深入推进书院制改革，把思政教育和学生工作融入日常，既在潜移默化中教育引导学生树立正确价值取向、塑造全面人格、厚植人文素养，又有效提升学生学科交叉融合思维，更好适应未来发展。要加快形成与经济社会变革相适应的现代职业教育学科体系，紧贴发展新趋势和产业新需求，优化调整专业设置，把数字化智能化作为通识教育融入人才培养全过程，加大特色产业学院建设力度，支持与龙头企业开展校企合作、实现产教融合，着力构建学院、书院、特色产业学院协同育人新机制。要深化学校治理体系改革，切实加强党委全面领导，积极推行“大部制”改革，做强二级学院，实行更加灵活的人事、薪酬和管理机制，着力健全现代职业教育治理体系，更好展现新学校新气象。

王军、任丽君、赵健等参加调研。 （洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）