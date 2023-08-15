“铸诚信 优环境 惠民生” 护航健康外汇市场——建行洛阳分行积极开展“诚信兴商宣传月”活动

建行洛阳分行按照洛阳市外汇局关于做好2023年“诚信兴商宣传月”活动的通知精神，结合实际情况，开展主题为“践行诚信兴商理念，护航健康外汇市场”宣传活动。

营业机构门楣上LED电子屏幕上“践行诚信兴商理念，护航健康外汇市场”的标语滚动播放格外醒目；营业大厅内电视屏幕上汇率“风险中性”宣传小视频持续播放；大厅业务咨询台上摆放相关的宣传手册；大堂经理一边引导客户办理业务，一边向等待办理业务的客户普及法律法规知识、宣传非法跨境金融活动的危害性……

近日，来建行洛阳分行营业网点办理业务的客户，都能目睹到建行开展“诚信兴商宣传月”活动这一幕。

为进一步推动商务信用体系建设，建行洛阳分行按照洛阳市外汇局关于做好2023年“诚信兴商宣传月”活动的通知精神，结合实际情况，开展主题为“践行诚信兴商理念，护航健康外汇市场”宣传活动，多渠道向企业宣传外汇政策和汇率避险知识，引导外汇市场主体树立汇率“风险中性”理念，防范汇率波动风险，提高外汇市场主体合法合规用汇意识，营造外汇市场诚信营商氛围和消费环境。

为确保活动见到实效，建行一方面积极组织人员参加处非联办依托中国银行保险报举办的防范非法集资风险知识答题和自律机制2023年线上知识竞赛活动，组织好各外汇支行网点人员参与答题，通过答题活动学习非法集资风险和外汇政策相关知识，进一步提高员工对非法跨境金融活动的认识，提升外汇业务综合素质，做好对外宣传和对企业的服务工作；一方面开展上门宣传，协同省行走访两家大型国企，上门为企业宣讲汇率避险知识，介绍该行相关汇率避险工具，为企业锁定财务成本，规避汇率风险提供了有力保障，已累计为该企业办理远期结汇2000万美元。与此同时，建行还通过在主要商圈创新开展“信用惠民”特色主题活动，聚焦汽车、家居等领域推出一批便民利民的优惠措施，进一步支持居民消费，积极释放信用红利。

积极传导“交易越合规，汇兑越便利”的政策导向，建行持续做好外汇政策及汇率避险政策的宣讲工作，扩大宣传覆盖面，为广大企业提供更多政策指导和支持，通过持续的“万人进万企”活动，向企业宣讲贸易外汇收支便利化政策，为企业答疑解惑、精准服务。尤其是针对建行首批贸易外汇收支便利化试点企业，客户经理多次上门为企业讲解便利化政策，主动与企业财务、外贸、海外项目等多部门沟通，详细了解企业前中后台多环节对外汇收支政策的需求及存在的问题，帮助企业打通流程中的障碍，既实现了对企业贸易外汇背景的了解和掌握，同时也及时为企业提供了便利服务，实实在在实现政策落地，银行和企业双减负，持续提升该行的外汇服务能力，获得了企业的高度认可。(建洛宣)