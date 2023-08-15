洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这场专题会，以“有解思维”破解企业发展痛点……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 15:45

　　“无法交纳土地出让金是因为房屋权属不明，土地出让金缴纳主体不清，建议与住房保障部门沟通，明晰房屋产权和土地出让金缴纳主体，洛阳市自然资源和规划局将第一时间为企业办理业务。”在12日举行的土地审批及相关手续办理专题会上，洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室和洛阳市自然资源和规划局，针对洛阳市第三建筑有限责任公司办理不动产权证遇到的难题，现场给出解决办法。

　　会议中，洛阳市助企办针对前期从企业中收集到的政策落实、要素保障、不动产办理等问题，通过分类处置、分步推进等方法，保障办证环节有序衔接，同时加快历史遗留问题解决进程，以“有解思维”破解制约企业发展的堵点痛点。

　　“今年解决企业反映的‘万人助万企’诉求34项，破解了一大批企业在政策落实、要素保障、不动产办理等方面的诉求。”洛阳市自然资源和规划局相关负责人说。

　　“洛阳市助企办坚持查堵点用新思路、破难题用新办法的工作方式。”洛阳市助企办相关负责人表示，今年以来后收集企业反映问题1900个，办结率达到98.3%，解决了一批企业“急难愁盼”问题。

　　“服务企业就是服务全市工作大局。”洛阳市助企办相关负责人表示，未来将进一步加大企业帮扶力度，聚焦建设现代化产业体系、提振市场主体信心、助企纾困等重点工作，帮助企业纾困解难，提振企业发展信心，推动“万人助万企”活动走深走实。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 通讯员 陈相龙 文/图）
[ 责任编辑：王瑞轩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
        最近，3岁半的关关(化名)因手足口病就诊，而他的病因，跟哥哥前不久患的疱疹性咽峡炎有关。
  • ·眼药水的使用误区，您知道几个
  • ·宝宝脚脱皮 是不是脚气
  • ·拍胸片有辐射 敢给孩子做吗
    • 乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 河南推出五大主题旅游线路 洛阳多个景...
  • 重磅！汉魏故城遗址博物馆全面开工建设
  • 9月14日至17日，到洛阳市体育中心逛车...
  • 出行更便捷！洛阳汽车站开通23条联程...
  • 103岁的陈兰英：身体硬朗闲不住
  • 以担当作为开创发展新局——三论推动...
  • 洛阳两家企业入选！2023年全国商贸物...
  • 公园绿地有了咖啡小屋 休闲遛娃也能“...
  • @洛阳人：“团购套餐”越来越火 这些...
  • 栾川：游客住宿掌上办 精准服务更贴心
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    初识曼陀罗 开花又结果

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    洛河里的小精灵
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605