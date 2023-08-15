这场专题会，以“有解思维”破解企业发展痛点……

“无法交纳土地出让金是因为房屋权属不明，土地出让金缴纳主体不清，建议与住房保障部门沟通，明晰房屋产权和土地出让金缴纳主体，洛阳市自然资源和规划局将第一时间为企业办理业务。”在12日举行的土地审批及相关手续办理专题会上，洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室和洛阳市自然资源和规划局，针对洛阳市第三建筑有限责任公司办理不动产权证遇到的难题，现场给出解决办法。

“无法交纳土地出让金是因为房屋权属不明，土地出让金缴纳主体不清，建议与住房保障部门沟通，明晰房屋产权和土地出让金缴纳主体，洛阳市自然资源和规划局将第一时间为企业办理业务。”在12日举行的土地审批及相关手续办理专题会上，洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室和洛阳市自然资源和规划局，针对洛阳市第三建筑有限责任公司办理不动产权证遇到的难题，现场给出解决办法。

会议中，洛阳市助企办针对前期从企业中收集到的政策落实、要素保障、不动产办理等问题，通过分类处置、分步推进等方法，保障办证环节有序衔接，同时加快历史遗留问题解决进程，以“有解思维”破解制约企业发展的堵点痛点。

“今年解决企业反映的‘万人助万企’诉求34项，破解了一大批企业在政策落实、要素保障、不动产办理等方面的诉求。”洛阳市自然资源和规划局相关负责人说。

“洛阳市助企办坚持查堵点用新思路、破难题用新办法的工作方式。”洛阳市助企办相关负责人表示，今年以来后收集企业反映问题1900个，办结率达到98.3%，解决了一批企业“急难愁盼”问题。

“服务企业就是服务全市工作大局。”洛阳市助企办相关负责人表示，未来将进一步加大企业帮扶力度，聚焦建设现代化产业体系、提振市场主体信心、助企纾困等重点工作，帮助企业纾困解难，提振企业发展信心，推动“万人助万企”活动走深走实。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 通讯员 陈相龙 文/图）