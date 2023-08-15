重磅！汉魏故城遗址博物馆全面开工建设

刚刚，记者从洛阳市文物局获悉，汉魏故城遗址博物馆全面开工建设，预计2024年10月建成开馆。

全景俯瞰

刚刚，记者从洛阳市文物局获悉，汉魏故城遗址博物馆全面开工建设，预计2024年10月建成开馆。

俯瞰博物馆

汉魏故城遗址博物馆是国家“十四五”文化保护传承利用工程项目、深化中华文明探源工程重大项目、国家发改委2023年重点建设项目，位于瀍河区白马寺镇翟泉村，占地面积219亩，总建筑面积2.9万平方米。项目总投资约5亿元，将系统展示汉魏故城遗址60年来的重要考古发掘研究成果及其重要的历史、科学和艺术价值，建成后的遗址博物馆将成为中国古都制度体系和汉魏都城考古研究展示中心、汉魏历史研究与文化传播交流中心、全国大遗址沉浸式保护展示基地、民族融合和全球客属交流互鉴基地。

东向俯瞰博物馆

洛阳市文物局相关负责人介绍，汉魏故城遗址博物馆作为洛阳五大都城遗址博物馆群重要组成部分，建筑设计风格同其他遗址博物馆既相互关联又和而不同，传承“中”“和”思想，承袭汉魏都城“建中立极”都城形制，威严庄重、大气舒展，和谐融入周边环境，将塑造“高台-大殿”的当代殿堂形象，从台基至屋檐采用草阶台地、现代钢木构、陶砖、陶瓦等外立面主材，抽象诠释汉魏千年建构技艺演化。博物馆涵盖总序厅、基本陈列厅、沉浸式专题陈列厅、临时展厅、考古研究中心、文物修复中心及库房、图书资料档案室、多功能学术报告厅、文创产品展示体验区、游客服务中心等多种功能，未来，广大观众可登上屋顶环向观景平台，东瞰铜驼街、太极殿，西眺白马寺、齐云塔，南望礼制群、伊洛水、万安山，在与历史对话中增强历史自觉、坚定文化自信。