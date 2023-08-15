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栾川推出共享布草服务 扫码可了解民宿被单洗涤情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 10:58

　　入住酒店、民宿时，你是否在为卫生环境担忧？近日，栾川县推出共享布草，让布草洗涤流程更透明，让游客安心享受旅居生活，助力民宿产业发展。

　　布草，是酒店、饭店等公共场所提供的浴巾、床单、被套等洗涤纺织品的统称。共享布草，是统一收购布草，然后以较低或免费的价格租给民宿、酒店，并统一洗涤，实现资源循环利用。

　　日前，栾川县从上海引进高端柔丝棉布草，免费租给当地酒店、民宿，使用共享布草的酒店、民宿只需支付洗涤费用即可。

　　近年来，栾川县依托得天独厚的自然条件，大力发展民宿产业，目前拥有精品民宿271家、客房6586间、床位总数8672张。这些民宿对当地文旅产业发展起到重要作用。同时，布草洗涤的质量，直接影响游客的居住体验。

　　共享布草的推广使用，能让布草洗涤流程更透明，让游客旅居更安心。栾川县项目负责人魏芳芳表示，“每件共享布草都自带二维码和芯片，记录该件布草的洗涤和使用情况。”

　　13日，在位于栾川县庙子镇的共享布草洗涤车间，记者随机抽取一件被套扫描二维码，页面显示该被套的白度值、PH平均值、洗涤情况等数据，游客还能对其进行评价。

　　当天，工作人员正在车间内忙着分拣、清洗、烘干、打扎、打包，抓紧赶工交货。魏芳芳表示，要保证洗涤质量，每个环节都很重要：用水环节，引进反渗透纯净水设备，降低水的硬度，让水达到国家饮用水标准，确保洗出的布草柔软舒适；烘干环节，在高温作业条件下，达到无菌效果……

　　“对共享布草，我们还利用智能化设备进行实时监测。”魏芳芳介绍，对使用次数达到200次的，他们将进行回收处理，不再使用。

　　“使用共享布草，是一举三得。”魏芳芳表示，除了让游客旅居更安心，共享布草还能降低民宿创业的成本，有效提高在营民宿工作人员的工作效率。

　　目前，该车间每天要洗涤700套布草。栾川县有关负责人表示，该县将积极推广共享布草，并大力开展布草洗涤业务，创造更加舒适的居住条件，让游客安心居住，推动文旅产业发展再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 李秀一 侯豫炯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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