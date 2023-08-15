昨日，“河洛益企·政在行动”惠企政策系列宣讲活动启动。 昨日，“河洛益企·政在行动”惠企政策系列宣讲活动启动。 该活动由市“万人助万企”活动领导小组办公室、市民营经济发展促进中心等主办。首场活动邀请市知识产权保护中心工作人员宣讲知识产权保护和成果转换利用相关政策，详细解读《洛阳市知识产权专项资金管理办法》等政策，帮助企业提振信心、抢抓机遇、做强做优。 “开展‘河洛益企·政在行动’惠企政策系列宣讲活动是贯彻落实市委市政府决策部署的重要举措，是深入推动‘万人助万企’活动的重要抓手，是精准服务企业的具体行动。”市助企办相关负责人表示，下一步将继续开展系列宣讲活动，根据企业的需求不断丰富内容，精准解读各类惠企政策，推动政策落实落地，把政策的“白纸黑字”转化为服务企业发展的“真金白银”，为推进全市经济高质量发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 通讯员 董慧波）