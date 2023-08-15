2023年度河洛高层次创新创业人才（团队）开始申报

记者从市科技局获悉，2023年度河洛高层次创新创业人才(团队)申报工作自即日起启动。 记者从市科技局获悉，2023年度河洛高层次创新创业人才(团队)申报工作自即日起启动。 今年的申报工作将按照常年受理申请、定期评估的原则进行，入选人才(团队)最高可获得5000万元英才基金股权投资、2000万元“科技贷”和200万元的项目奖励。 其中，河洛高层次创新人才年龄一般不超过62周岁，申报项目应为自主研发，处于行业水平的前沿，预期研究成果可达到国内领先水平，对我市优势产业的延链、补链、强链具有积极作用，或对我市新兴产业、未来产业及风口产业的发展具有促进作用。河洛高层次创业人才(团队)负责人在注册公司的股份占比不低于20%，掌握的核心技术应拥有自主知识产权，达到国际国内先进水平，符合我市新兴产业或未来产业发展方向。此外，申报项目还须满足申报单位资质等方面的要求。 符合条件的申请者可登录洛阳科技中介超市网站，点击浮动飘窗“科技人才系统”登录企业账号进行申报。咨询电话：63926667。 （洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园）