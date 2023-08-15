春天农牧：智慧“猪芯片” 育出好“钱景”

近日，走进位于新安县青要山镇的河南省春天农牧科技有限公司原种猪扩繁基地，记者对养猪场“臭、乱、脏”的传统印象被颠覆了，满眼尽是干净、先进、智能的自动化设备。

养殖现场

“空调房”冬暖夏凉，“营养餐”智能投喂，“找对象”电脑匹配……

近日，走进位于新安县青要山镇的河南省春天农牧科技有限公司原种猪扩繁基地，记者对养猪场“臭、乱、脏”的传统印象被颠覆了，满眼尽是干净、先进、智能的自动化设备。

“下个月首批种猪仔就要出栏，意味着总产能在老厂区基础上提升30%！”企业总经理邓骁干劲十足。这个今年4月刚刚投产的新基地，通过自主研发的人工智能养殖扩繁设备，可实现每年出栏5万头种猪仔，为全市乃至全国源源不断输送优质种猪资源。

种猪位于生猪产业链的最前端，号称“猪芯片”。“猪芯片”培育得如何，直接影响“子孙后代”肉猪的成本和质量。

这些年，新安县积极推动乡村产业“延链、补链、壮链、强链”，促进农业产业适度规模化高效经营。作为我市原种猪培育龙头企业的春天农牧，站在了生猪养殖“强链”的风口之上，被寄予厚望。

作为一名从加拿大留学的“海归”，邓骁对种猪培育赋能生猪养殖有着深刻理解。“国外标准化种猪扩繁基地，在定向育种技术加持下，可根据下游养殖环境培养出耐粗饲、快生长、高耐病等不同‘特长’的种猪，大大提升养殖质效。”邓骁说。

着眼科技赋能乡村产业发展，近年，该公司通过与中国农业科学院等合作，投资建设河南省英系原种猪繁育工程技术研究中心，在引进大约克、长白、杜洛克等种猪品种基础上开展本土化自主育种，累计获得40多项国家专利，种猪自动化饲养、育种技术持续精进。