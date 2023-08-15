洛阳市人大常委会：以高质效立法护航经济社会高质量发展

《洛阳市住宅物业管理条例》获省人大常委会批准，将于11月1日起正式施行；《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》通过市人大常委会审议，已向省人大常委会提请审查批准报告；《洛阳市特色餐饮传承与发展条例(草案)》正在进一步调研审议……

《洛阳市住宅物业管理条例》获省人大常委会批准，将于11月1日起正式施行；《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》通过市人大常委会审议，已向省人大常委会提请审查批准报告；《洛阳市特色餐饮传承与发展条例(草案)》正在进一步调研审议……

今年以来，市人大常委会积极构建党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法格局，不断增强立法系统性、整体性、协同性、时效性，紧盯全市经济社会发展需要和群众生活需求，坚持“小切口”“有特色”“真管用”的立法原则，以高质量、高效率立法回应人民群众呼声和社会关切，陆续推动多个立法项目、决定等落地生根。

服务中心大局 持续增强群众幸福感

今年以来，市人大常委会自觉把党的领导贯穿人大立法工作始终，坚持“六个坚定不移”的工作原则，贯彻“立法工作一盘棋”的工作思路，在服务大局中抓住立法关键点，在突出特色中找准立法着力点，在关注民生中把握立法切入点，在务求实效中体现立法落脚点，坚持科学立法、民主立法、依法立法，切实以高质效立法护航洛阳高质量发展。

围绕加快推进洛阳特色产业与电子商务创新融合，促进我市电商新业态高质量发展，市人大常委会制定关于促进电子商务产业高质量发展的决定；围绕提升城市交通安全，营造文明、有序的交通环境，市人大常委会制定关于加强电动自行车和共享单车管理的决定；围绕城市提质，为进一步规范充电基础设施建设和管理，推动我市新能源汽车充电基础设施高质量发展，市人大常委会拟制定关于规范新能源汽车充电基础设施建设和管理的决定……连日来，市人大常委会数次召开会议，组织市人大相关工委室、市直相关部门、相关企业负责人、人大代表等参加座谈，研究关于“飞线”治理的决定、关于进一步加强物业服务收费管理工作的决定、关于既有住宅加装电梯的决定、关于加强驻洛部队服务保障的决定等关乎群众生活品质、城市公共安全和社会和谐稳定的内容，切实以高质效立法护航经济社会高质量发展。

“民生连着民心，以法治力量保障好民生，也是抚慰民心。”市人大常委会法工委有关负责人表示，将持续紧盯群众急难愁盼，扎实开展立法立项论证调研工作，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

“小切口”立法 以法治力量讲好洛阳故事

在地方特色立法项目中，法律法规制度应该发挥什么样的作用？如何更好地建章立制，为相关领域发展赋能？

今年年初，市人大常委会谋划为洛阳牡丹、洛阳菜这“一花一菜”进行立法，开展《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》《洛阳市特色餐饮传承与发展条例》立法工作，通过充分发挥立法引领和促进作用，规范行业发展，进一步守护洛阳专属的文化根脉。

自确定立法项目以来，市人大常委会定期组织召开座谈会，广泛征求政府相关部门、人大代表、人民群众等群体意见建议。同时，组织相关人员奔赴广东、浙江、山东等地考察相关立法情况，增强“一花一菜”立法的科学性和可操作性。

“不是在调研路上，就是在座谈会现场。”回忆起相关立法项目前期工作，市人大常委会有关负责人表示，只有反复调研、推敲，才能让立法内容站得住脚，真正做到实用好用，确保行得通、真管用、能落实。

多方调研，反复座谈……市人大常委会坚持用脚步丈量民生温度，以立法护航城市发展，为讲好洛阳故事注入法治力量。

真管用有实效 以良法保善治促发展

“以前遇到难事，总少不了和物业公司扯皮。”家在西工区的市民马辰熹对近日公布的《洛阳市住宅物业管理条例》充满期待，“以后再遇到啥问题就有条例为我们撑腰了！”

“骑电动自行车和共享电动单车，应当规范戴安全头盔”“不得安装遮阳篷”……在市人大常委会日前审议通过的关于加强电动自行车和共享单车管理的决定中，各类常见的骑电动自行车和共享单车的违规行为都能找到对应条文，进一步保障道路骑行安全。

“完善法规体系，以良法保善治、促发展。”市人大常委会主要负责人表示，将以党委中心工作为指引，以民生为导向，聚焦社会发展堵点难点痛点问题，让法规条文接地气、真管用、有实效，为经济社会高质量发展提供强有力法治保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)