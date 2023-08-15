500强！洛钼集团榜上有名

12日，全国工商联发布“2023中国民营企业500强”榜单，来自洛阳市的民营企业——洛阳栾川钼业集团股份有限公司以1729.9亿元营收位居榜单第45名。 12日，全国工商联发布“2023中国民营企业500强”榜单，来自洛阳市的民营企业——洛阳栾川钼业集团股份有限公司以1729.9亿元营收位居榜单第45名。 洛阳市委高度重视民营经济发展工作，积极引导民营企业抢抓战略机遇，深化供给侧结构性改革，通过高质量供给创造有效需求，推动民营企业持续做大做强。作为一家国际化资源公司，洛阳栾川钼业集团股份有限公司深度融入“一带一路”，在亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲有深度业务布局，已逐步成长为全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，基本金属贸易业务位居全球前三，2022全球矿业公司40强(市值)排行榜第20位，积极为洛阳构建现代化产业体系贡献力量。(洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐)