期待！洛阳首个汉服产业园即将投产

“哒哒哒”……12日，在洛阳市汝阳县云之裳华服产业园车间内，数十台缝纫机响个不停，学员们时而精细量度，时而轻踩机器，全神贯注学习汉服缝纫技术。

“哒哒哒”……12日，在洛阳市汝阳县云之裳华服产业园车间内，数十台缝纫机响个不停，学员们时而精细量度，时而轻踩机器，全神贯注学习汉服缝纫技术。

作为洛阳市首个汉服产业园，云之裳华服产业园的建设已接近尾声，将于9月20日正式投产。“预计投产后生产规模为日均5000件，年均可生产汉服150万套，年产值约7000万元。”云之裳服饰有限公司总经理丁晓丽介绍，该产业园总面积约5000平方米，其中园区一期建设面积为2400平方米，已配备各类专业设备100余台。

汉服样衣

走进该产业园的展示大厅，不同朝代的汉服，或端庄典雅，或飘逸灵动，彰显中华传统服饰之美。“这些都是我们自主设计、生产的样衣，可以满足男女老幼各类消费者的需求。”丁晓丽说，该产业园的定位是全产业链型园区，可覆盖汉服的设计、生产、推广、销售等各个环节。

从去年至今，洛阳“汉服热”持续升温，汉服消费显著增长。依托原有的服装制造业基础，今年7月，汝阳县瞄准汉服产业“风口”展开精准招商，引进云之裳华服产业园落户，为县域经济高质量发展注入新动能。据了解，该产业园已初步与汝阳县多家小型服装生产企业达成合作意向，随着后续订单量增加，这些企业将被纳入产业园下游厂家，带动整个汉服产业链不断丰富、延长。