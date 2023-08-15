洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

金融活水滋润五谷丰登——建行洛阳分行发挥金融优势护航粮食安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 16:21

　　“任师傅，这就是新买的拖拉机啊，看着真气派。”

　　“张经理，还得感谢你们建行的支持啊。我很早就相中了这款拖拉机，那天了解了咱建行的助农贷款政策，利息低，手续简单，没想到当天申请，第二天就放款了，这不今天一大早就去把拖拉机开回来了。”

　　正是农忙时节，田间阵阵轰鸣。家住偃师区缑氏镇南家村的任大叔与建行洛阳分行乡金部的张经理聊得十分开心。

　　任大叔在本村承包了150多亩土地用来种植小麦玉米，一直计划购置一台大型拖拉机用于农业生产，苦于资金问题一直无法解决。在一次建行与农资公司业务的联合推广活动中，任大叔了解到建行的助农贷款政策。当天，他邀请偃师支行乡金专员实地调查并提供了相关资料，第二天就成功申请到贷款25万元，这才有了刚才任大叔兴高采烈的一幕。

　　悠悠万事，吃饭为大。粮食安全关系到国家的政治稳定、经济发展和社会和谐，也是人民群众生活的重要保障。保障粮食安全，建行洛阳分行积极履行大行责任担当，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，践行“金融为民”的使命初心，今年以来，建行洛阳分行全面贯彻落实省、市分行工作会议精神，想方设法解决农户融资难、融资贵、农时融资急等问题，综合利用“豫建农担贷”“信息建档”等创新信贷工具支持粮食种植户融资需求。一方面主动联动省农担公司洛阳分公司积极对接偃师区、孟津区、宜阳县、伊川县等种粮大县，获取地方政府相关部门大力支持；一方面深入乡镇、走近农户，现场了解客户实际种植情况，积极推动该行涉农信贷产品在服务国家粮食安全战略上发挥实际作用。截至2023年8月底，建行洛阳分行本年已累计服务种粮大户近100户，授信金额2500余万元，贷款支用1800余万元。

　　目前，随着建行洛阳分行创新推出的“主粮贷”产品成功上线，建行涉农信贷业务将进一步便捷，也将更加丰富了支持粮食种植的信贷产品库，给粮食安全上了放心锁，紧扣新时代农户新需求，继续下沉金融服务重心，建行洛阳分行积极落实市委市政府乡村振兴战略，用金融创新助力乡村振兴，推动金融改革创新与农村经济转型升级互促共进，把"金融活水"引进田间地头，以"金融力量"助推乡村振兴。(张博 赵彩艺)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    它口感粗糙，营养却很高
    它口感粗糙，营养却很高
    它口感粗糙，营养却很高
        近日，65岁的赵女士来电咨询，说在网上看到有卖麦麸粉的，主要含麸皮，说是能增强饱腹感，有利于控制体重，...
  • ·没重视身体“报警”，她两次晕倒
  • ·拒吃降压药 洛阳男子深夜突发脑出血
  • ·一到秋天就干嗽，该咋办？
    		•
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全国政协调研组来洛 刘赐贵率队 刘炯...
  • 我市立法保障洛阳牡丹香飘万里
  • 徐衣显主持召开市政府第12次常务会议
  • “洛阳造”氢燃料电池系统批量投放市场
  • 洛阳市委召开专题会议 研究机场建设、...
  • 洛阳轨道交通集团爱心预约服务上线 老...
  • 洛阳新增4家市级新型研发机构
  • 恢复运营！拟优化调整！涉及洛阳这两...
  • 市委政研室召开主题教育工作会议
  • 洛阳今日阵雨转多云 气温21℃至26℃
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    初识曼陀罗 开花又结果

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    洛河里的小精灵
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605