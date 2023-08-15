市委政研室召开主题教育工作会议

昨日，市委政研室召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，对高质量开展主题教育进行动员部署。

昨日，市委政研室召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，对高质量开展主题教育进行动员部署。

会议强调，要坚持把开展主题教育作为对标看齐的实际行动、铸魂赋能的基础工程、履职尽责的重要抓手，切实增强开展好主题教育的政治责任感和历史使命感。要严格按照党中央和省委、市委部署要求，坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制有机融合、一体推进，确保各项“规定动作”高质量落实到位。要坚持务本求实，紧密结合政研室实际，务实抓好各项重点举措，不搞形式、不走过场。要坚持以高标准、严要求开展主题教育，在政治素质、理论修养、使命担当、工作能力、工作作风、清廉底线上做到真正过硬，切实解决问题、推动工作。要立足政研室职能定位，强化大局意识，为推动全市主题教育高质量开展贡献力量。要压实责任、精心组织，分类推进、全员覆盖，加强统筹、强化督导，把准导向、营造氛围，扎扎实实推动主题教育不断走深走实。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 周云涛）