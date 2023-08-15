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高标准开展主题教育 高质量推进“三服务”工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 08:43

　　昨日，市委办公室学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开，深入学习党中央和省委、市委关于开展主题教育的部署要求，对市委办公室开展主题教育进行部署。市委常委、秘书长王军参加会议并讲话。

　　会议指出，要深刻领悟主题教育重大意义，自觉把思想和行动统一到党中央和省委、市委部署上来，增强理论武装，提升发现、解决问题和推动高质量发展的能力本领，推动全面从严治党向纵深发展，为奋进新征程、建功新时代提供强有力的政治保障。要准确把握主题教育目标要求，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”根本任务，坚持统筹兼顾、一体推进，坚决避免形式主义，确保高标准开展主题教育。

　　会议强调，要落实落细主题教育工作部署，抓实理论学习，力求学深悟透、学以致用；抓实调查研究，精准选题、一线调研，深入剖析、提出实招；抓实推动发展，结合“三服务”职能，助力全市安全稳定发展；抓实问题整改，聚焦问题检视、问题整改、专项整治三项重点，找准症结、严查实改；抓实建章立制，坚持守正创新，确保标本兼治。要全力保障主题教育有力开展，压实工作责任，注重统筹结合，积极营造氛围，及时总结提升，以主题教育的扎实成效，为推动“三服务”工作高质量开展、助力现代化洛阳建设贡献更多党办力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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