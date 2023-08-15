以“六个清单”为抓手深入开展主题教育 为现代化洛阳建设作出新的更大贡献

昨日，市人大常委会及机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开。市人大常委会党组书记、主任李保国出席并讲话。 昨日，市人大常委会及机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开。市人大常委会党组书记、主任李保国出席并讲话。 会议传达学习了中央、省委主题教育专题会议精神，深入学习全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神，并对市人大常委会及机关开展主题教育进行动员部署。 李保国强调，要增强政治自觉，充分认识主题教育的重大意义，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，更好地把制度优势转化为治理效能，在推动中央、省委、市委决策部署落地落实上彰显人大担当、贡献人大力量。要以“六个清单”为抓手，确保主题教育走深走实，结合人大工作实际，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制“五个贯彻始终”，制定责任清单、学习清单、调研清单、推动发展任务清单、问题整改清单、建章立制清单，推动主题教育在市人大常委会及机关实现常态长效。要着力解决突出问题，以主题教育高质量推动问题解决高质量，确保主题教育取得扎扎实实的成效，坚持围绕中心、服务大局，找准人大工作与中心工作的结合点、着力点、侧重点、创新点、突破点、出彩点，强化“有解”思维，以目标、问题、结果“三个导向”为指引，持续完善全链条监督体系，始终站稳人民立场，促进代表履职尽责，推动新时代人大工作高质量发展，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 马乐 通讯员 张艳艳 王亮）