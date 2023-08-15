昨日，市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议暨市政府党组主题教育工作部署会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、省委、市委部署要求，研究部署市政府党组主题教育工作。

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议暨市政府党组主题教育工作部署会议

把握总体要求切实抓好主题教育

聚焦解决问题提升政府工作质效

昨日，市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议暨市政府党组主题教育工作部署会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、省委、市委部署要求，研究部署市政府党组主题教育工作。

徐衣显指出，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党中央作出的重大战略部署。习近平总书记亲自谋划部署、全程指导推动，发表重要讲话，作出重要指示批示，深刻阐明了开展主题教育的重大意义、根本任务、目标要求和方法措施等，为我们提供了方向指引和根本遵循。省委、市委对主题教育进行了动员部署、提出了具体要求安排。市政府党组要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委工作要求上来，确保主题教育取得实效。

徐衣显强调，要认识重大意义，落实目标任务。市政府班子成员、各部门要牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，紧扣目标任务，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯穿始终、一体推进，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上出真招、见实效。要聚焦重点领域，确保走深走实。全面落实重点措施，扎实做好规定动作，做到理论学习入脑入心，调查研究求实求深，推动发展敢为善为，检视整改较真碰硬，建章立制常态长效，以实际行动推动主题教育走深走实、见行见效。要紧扣工作实际，做好结合转化。将开展主题教育与开创发展新局相统筹，抓实“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，促进经济恢复向好，防范化解各类风险，确保完成全年发展目标任务；与政府系统“三转三优”行动相融合，全面提升能力素质、工作水平、运转质效；与解决具体问题、保障改善民生相结合，深度研究、细化措施、强力攻坚，破解一批发展难题，办好一批惠民实事。要坚持以上率下，持续转变作风。政府班子成员要以身作则、当好表率，引领带动政府系统高标准开展好主题教育；树立正确的政绩观、事业观，持续转变作风，力戒形式主义，坚决杜绝“低级红、高级黑”；强化工作统筹、任务统筹，做到教育、中心工作“两手抓、两不误、两促进”，以高质量发展成效检验主题教育成果。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）