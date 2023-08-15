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韩愈在和谁聊“天街小雨”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:34

　　前不久，河南省第十四届运动会在洛阳定鼎门天街闭幕，韩愈的诗句“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”又火了一把。

　　这两句诗出自《早春呈水部张十八员外》，是韩愈写给张籍的。

　　韩愈平日里做学问、写论文都端方严肃，在给张籍“发短信”时，他却兴奋得像个孩子：天街小雨甜美如酥，小草刚发芽，远看草色依稀成片，近看却啥也没有，有意思……

　　张籍是谁？唐代诗人，韩愈的首席大弟子、好哥们儿。他不但与韩愈交情深厚，跟洛阳籍文学家元稹也是朋友，白居易、孟郊都跟他很熟。

　　史载，张籍的老家在和州(今安徽和县)，在家族中排行十八，因他当过水部郎中、水部员外郎(掌管山川河道、水利建设的官员)，故韩愈喊他“张十八员外”。

　　张籍年轻时，通过孟郊认识了韩愈。韩愈比张籍大不了几岁，当时刚刚熬出头，在朝为官。他深知成才不易，不但指导张籍写作，还总结自己的“高考”经验，提点张籍考进士。

　　张籍走上仕途后，曾任太常寺太祝，主管宗庙祭祀。或许是经常挑灯奋战，熬夜加班，他得了眼疾，差点失明，绰号“穷瞎张太祝”。

　　后来，张籍被调到国子监当助教，跟当时也在国子监工作的韩愈成了同事。他在韩愈的支持下升职加薪，当上了国子博士，不久又被调任水部员外郎。

　　唐代水部重要机构都水监设在洛阳立德坊。立德坊离洛河很近，附近就是隋唐大运河码头。《元河南志》记载：“立德坊……唐有王本立宅，后为都水监、吏部选院。”有人推断，张籍在水部工作时或曾常驻洛阳——至少常来东都出差，所以他对洛阳的历史典故很熟悉，写过不少有关洛阳的诗，其中最有名的是《秋思》： “洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽，行人临发又开封。”明白如话，朴实真挚，有杜甫之风。

　　这或许是张籍吃灰吃出来的灵感。《云仙散录》记载，张籍是“诗圣”杜甫的超级粉丝，竟把杜甫的诗集烧成灰，拌上蜂蜜，每天吃三勺。朋友甚是不解，问他这是在干啥，张籍说，缺啥补啥，吃了杜诗便能写出好诗。

　　如此就不难理解韩愈为啥把“天街美景”分享给张籍了。有才又有趣，成熟又幼稚，这种朋友最能体会生活中细微的温情与美好。(洛报融媒·洛阳网记者　张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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