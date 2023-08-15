我的老师是韩愈（下）

韩愈生于公元768年——此前数年，“诗仙”李白刚驾鹤西去；此后不久，“诗圣”杜甫也撒手人寰。

韩愈生于公元768年——此前数年，“诗仙”李白刚驾鹤西去；此后不久，“诗圣”杜甫也撒手人寰。

一场“安史之乱”，差点把唐朝的命脉折腾断了。时代呼唤新的人才重续大唐文脉，于是，老天给人间送来了一个韩愈。

他奋斗多年，四次参加科举考试，三次参加选官考核，三次给宰相写求职信，披肝沥胆做学问，呕心沥血写诗文，顽强地与命运搏斗，终于熬出了头，被奉为文坛领袖、“唐宋八大家”之首，成了一颗光耀千古的明星。

明星点亮了漆黑的夜空，韩老师照亮了有志青年的成才之路。他提携帮助过洛阳的许多读书人，比如“诗鬼”李贺、“诗囚”孟郊，鼓励他们积极进取，勇敢追梦。

有志青年的指路明灯

《新唐书》记载，韩愈学问渊博，曾任国子监博士，在唐代最高国立大学教书育人；亦曾分司东都，在洛阳工作多年。

韩老师爱才。听说洛阳神童李贺7岁能写诗文，他专程登门探访。小李现场赋诗，“援笔辄就”《高轩过》，韩愈惊喜不已，直夸李贺是好苗子。

李贺长大后，揣着诗集进城找韩愈指教。韩愈读了李贺的《雁门太守行》，赞不绝口，给小李提了许多写作建议，鼓励他考进士。

但李贺拿不到“准考证”——有人说李贺父亲的名字“晋肃”与“进士”谐音，他考进士犯忌讳，有违孝道。

韩愈公开发表《讳辩》，力挺李贺：倘若父亲叫晋肃，儿子就不能考进士，那要是父亲叫仁，儿子还不能做人啦？某些人嫉贤妒能，诋毁李贺，真是内心阴暗！

对落魄诗人孟郊，就是写“谁言寸草心，报得三春晖”的那位，韩老师也送上了春天般的关怀。

史载，韩愈收入增加后，经常资助困难学生。有人到韩愈家做客，“持愈金数斤去”，韩愈习以为常。

孟郊性情孤僻，穷困潦倒，晚年定居洛阳方得安稳。韩愈欣赏孟郊的才华，不但时常接济孟郊，还在“朋友圈”转发孟郊的诗文，逢人就夸孟郊有才。

李贺、孟郊能跻身历史名人榜，韩老师居功至伟。

造福百姓的正直好官

唐代文人李渤是被韩老师从深山里“薅”出来的。

李渤德才兼备，正直无私，却隐居在洛阳附近的少室山中，不问世事。唐宪宗诏令李渤进京当官，李渤不干，还扯了一番大道理，证明当官无聊。

韩愈听说此事哭笑不得。老韩我当年怀才不遇，求职无门，一身本事无处施展，你小子傻乎乎的，竟要放弃这么好的机会？！

他写了一封《与少室李拾遗书》，条分缕析，晓以利害，劝李渤赶紧出山：当官利国利民利己，不当官误国误民，旁人还会嘲讽你是沽名钓誉的伪君子。朝中人引颈东望盼着见你呢，“争先睹之为快”，快来！

成语“先睹为快”便由此而来。

李渤认为韩老师的话对极了，火速出山，为百姓谋福利。

韩愈脚踏实地，尊重现实，活得真实。他认为有才之人应当报效国家，造福苍生，当官可以合法调度社会资源，实现理想。

韩愈为官多年，几度浮沉。他任监察御史时，关中大旱，遍地饿殍。京兆尹李实封锁消息，谎报粮食丰收，百姓安康。韩愈弹劾李实，揭露真相。

在潮州(今广东潮州)工作时，韩愈驱逐鳄鱼，振兴教育；在袁州(今江西宜春)工作时，他禁止买卖人口，解救奴婢……百姓爱戴他，用他的姓当孩子的小名。

唐宪宗想把法门寺佛骨请入宫中供养。韩愈认为此举劳民伤财，坚决反对，痛斥皇帝“这么干国运不会长”，气得皇帝差点杀了他。

公元821年，镇州(今河北境内)兵变，节度使被杀。朝廷派韩愈去安抚叛军。洛阳老乡元稹怕他有去无回，直叹“韩愈可惜”。韩愈置生死于度外，慨然前往，不顾叛军威胁，圆满地完成了谈判使命。

治国安邦平天下，韩老师为有志之士树立了光辉楷模。

苦口婆心的睿智家长

好老师未必是好家长，但韩愈把这两者完美结合。

如今，不少家长辅导孩子写作业时被气得头晕，拍桌怒吼。韩愈的儿子韩昶小时候调皮贪玩，不爱读书，韩愈也很焦虑，但他很有耐心，没有训斥孩子，而是以诗为信，谆谆教诲，温和而有耐心地勉励儿子：“两家各生子，提孩巧相如。……三十骨骼成，乃一龙一猪。飞黄腾踏去，不能顾蟾蜍。一为马前卒，鞭背生虫蛆。一为公与相，潭潭府中居。”儿啊，有文化有知识与没文化没知识差别很大，会拥有完全不同的人生，父母有不如自己有，家财万贯不如学问藏身，希望你好好学习，出人头地，活得体面而有尊严。

韩昶幡然醒悟，从此一心向学。后来，韩昶奋发有为，成了韩老师的又一个骄傲。（洛报融媒记者 张丽娜）