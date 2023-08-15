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办理业务更便捷！自贸区洛阳片区打造“预约叫号”新模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.10 17:09

　　10日，洛报融媒记者从自贸区洛阳片区获悉，该片区综合服务大厅近日开通手机预约服务，通过打造“掌上轻松预约、线下便捷办事”的“预约叫号”新模式，实现了业务办理从“桌上”到“网上”再到“掌上”的进一步升级。

　　该项创新是洛阳片区围绕优化营商环境，依托政务服务线上线下融合提升企业群众体验的最新成果。在实际操作中，办事企业群众只需用手机扫描综合服务大厅对外公布的二维码，在进入预约叫号小程序后点击“我要预约”，选择需要办理的业务类别，随后输入姓名、联系方式、身份证号码等内容，即可预约6个工作日内的对应窗口业务，并生成预约二维码。

　　在预约时段来到大厅叫号机处，办事企业群众可扫描预约二维码或输入相关信息打印叫号小票，不必再次排队即可在预约时间内办理业务。其中，二维码可以以照片形式保存在私人手机中，方便企业群众无论身处何地，都可随时调用随时预约，极大提高了叫号的便捷度，减少了排队等待时间。

　　“我们通过该模式的应用推广，有效改善企业群众办事体验，切实增强了其获得感和满意度。”自贸区洛阳片区综合服务大厅相关负责人表示。

　　针对不熟悉手机操作的企业群众，综合服务大厅还在一楼总服务台旁保留了排队取号业务，并设置多名现场志愿者，可随时提供咨询引导服务。

　　下一步，自贸区洛阳片区将继续以企业群众需求为导向加快政务服务升级，以便捷高效、共享、优质为方向，以优化职能配置、打造智慧政务为重点，全面拓展“一门一窗、一站一次、一网一键、一制一章”服务深度和广度，让企业群众办事创业更加便捷高效，让市场活力和社会创造力更加蓬勃迸发。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李盈  文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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