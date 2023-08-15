洛阳举办人工智能产业成果发布对接活动

“我有什么新技术？你有什么新需求？我们一起能干成什么新事业？”昨日，洛阳人工智能产业成果发布对接活动在炎黄科技园精彩上演。

“我有什么新技术？你有什么新需求？我们一起能干成什么新事业？”昨日，洛阳人工智能产业成果发布对接活动在炎黄科技园精彩上演。

台上，业界科研大咖轮番路演、各展其长；台下，各类应用企业负责人瞪大眼睛，寻找契合自身发展的新技术，堪称一场别开生面的创新成果“连连看”、专家企业“对对碰”、技术难题“消消乐”。

当下，数字化浪潮兴起，人工智能已然成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。机器视觉、语音交互、人脸识别……人工智能正沿着追求更高精度、挑战更复杂任务、拓展能力边界等方向持续演进，为技术升级、产业发展提供了新的可能。

算力是智能世界的基础，一切人工智能场景应用都离不开强大的算力支撑。在对接活动中，作为洛阳重点布局的新基建项目，昇腾人工智能实验室发布了算力布局新进展。根据规划，实验室将建设规模达100P的人工智能算力，目前一期已建成算力42P，正加速向智慧城市、智能制造、智能终端等多领域渗透，赋能千行百业向数字化、智能化迈进。

基于昇腾人工智能实验室的算力支持，一大批创新成果应运而生，并在对接活动中精彩亮相——

一套轴承价值可能不高，然而一旦损坏，可能对整机造成影响。河南科技大学的“智能轴承滚子缺陷检测技术”在人工智能框架下，实现了高端轴承滚子的全生命周期跟踪。

中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、中科(洛阳)机器人与智能装备研究院则突破工业视觉“卡脖子”问题，相关技术在工业质检等领域被广泛应用。形象地说，一筐玉米粒混入了一把大豆，人工挑拣耗神费力，而利用机器视觉处理将轻而易举。

作为工业的“神经中枢”，工业信息安全至关重要。龙门实验室的“工业无线网络物理层可靠与安全传输技术”创新成果，将为工业信息安全加上“保险阀”……

人工智能创新成果“对对碰”，擦出了数字化转型场景应用的智慧“火花”。

“我们相中了中科慧远的工业视觉技术。”在对接环节，河南能微新材料科技公司第一时间与中科慧远“搭上了线”。“未来，人工智能或将彻底解决精密工件检测的难点问题。”企业负责人充满期待。

不只是能微新材料，许多企业都在人工智能应用的新场景中，找到了转型突围的解决方案。

“人工智能带来的产业变革是颠覆性的。过去，搞不搞智能化改造，决定着一个企业‘活’得好不好，而在未来将决定企业能不能‘活’下去。”市科技局相关负责人表示。洛阳将全力推动人工智能与实体经济深度融合，畅通“产学研用”转化链条，以人工智能高水平应用为经济高质量发展“加码”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）