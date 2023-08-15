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洛平：“酱香拿铁”爆火的多重启示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.09.08 08:16

　　“美酒加咖啡，就爱这一杯”！这两天，茅台与瑞幸联名推出的“酱香拿铁”持续热销，不仅广告语全网刷屏，产品本身更是俘获亿万年轻人的心。一边是白酒龙头，一边是咖啡巨头，二者的强强联合、强势出圈，尤其值得探讨。

　　“茅台说缺乏年轻用户，瑞幸说打不开中老年男性市场，然后他俩领证了，全年龄段都随礼了。”网上的一个段子，精辟道出此次合作的成功。首日销量突破542万杯、销售额破1亿元，透过数据可见有多少人同日体验“又醉又清醒”。冲着这波热度与销量，它们的牵手堪称双赢。而对我们来说，在全力促消费、拼经济的当下，不能仅仅看热闹、凑热闹，摸清其中门道也很有必要。

　　比如，善于借助品牌的力量。品牌就是影响力、竞争力，名品牌与大IP之间融合碰撞，效果往往是“1+1>2”。喜茶联手意大利奢侈品牌芬迪，买饮品附赠印有芬迪英文Logo手提袋，一度卖断货。茅台联名瑞幸，产品新、价格美，更是对市场的降维打击。今天我们致力持续“推火”洛阳汉服，同样可以探索联名不同领域的顶流品牌IP，打造独具风格的汉服产品，在美美与共中创造新可能。

　　比如，精准捕捉年轻人需求。有人说，现在年轻人不爱喝茅台，但都想当喝茅台的人。一面是当下年轻人流行“跟风尝鲜精致抠”，一面是白酒市场持续低迷、Z时代“不爱白酒爱微醺”，形势倒逼下，茅台推出茅台冰淇淋、手办钥匙扣、酱香味咖啡，正是在努力以“年轻态”圈粉年轻人。今天我们致力以“年轻化消费”赋能洛阳新文旅，同样需要这股子深度研究与“适配”年轻人消费需求的劲头，来一场由表及里的年轻化转型。

　　成功的背后总有规律可循。品透了这口“酱香拿铁”，或许我们不再只是跟风者，也能成为站在风口上的人。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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