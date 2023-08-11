跳水成“顶流” 谁说大爷不能有激情

别小看一位老大爷的激情！近日，天津大爷跳水的视频广为流传，使得海河上的狮子林桥、北安桥等地成为网红打卡“景点”，甚至有网友称之为“8A景区”。

别小看一位老大爷的激情！近日，天津大爷跳水的视频广为流传，使得海河上的狮子林桥、北安桥等地成为网红打卡“景点”，甚至有网友称之为“8A景区”。当大爷犹如大鹏展翅般扎入海河，“哗啦”一声，划破生活的平淡，找回年轻的激情，不禁令人感叹：“你大爷还是你大爷！”

“会说相声的大爷跳水，天津是独一份。”天津大爷们从小在海河里嬉戏，虽然平均年龄六七十岁，却用实力证明，跳水这项颇具挑战性的运动不只是年轻人的天下，他们用自信优雅的身姿展现着老年人的风采，收获了观众的认同和喝彩。大爷能够打动万千网友的原因，与其说是“人均全红婵”的跳水魅力，不如说是一种积极生活的人生态度。正如一位火出圈的跳水大爷所言，“我就一老顽童，生活就是为了快乐”。可以说，大爷不只是在跳水，也是在用跳水这项运动见证着生命的宽度。

谁说老年人就该坐在阳台上看人来人往？年龄，从来都不是问题，只要老年人足够热爱，用激情去探索运动健身的乐趣，就会发现更多的可能性。比如，洛阳有一个轮滑“追风老年团”，多达150人，年龄最大的成员已经80岁高龄。他们穿着轮滑鞋，滑遍了市区的大小景点、公园，实现了年轻时没有实现的“轮滑梦”，用速度与激情演绎着花甲之年的花样年“滑”；比如，71岁的洛阳“篮球达人”张静臣，凭着一腔热爱，一直奔跑在篮球赛场上，多次作为主力球员代表洛阳老年队参赛，书写了洛阳老年篮球的一段传奇……老年人也能成为运动健身的“高光人群”，也许我们需要重新定义一下“老年人”这个群体。

“生存1分钟，激情60秒。”天津大爷，向您致敬！您让我们看到了老年人身上蓬勃旺盛的生命力，让大众重新审视老年人的生活。走出家门，用不讲求完美的热爱、不在意输赢的狂欢、不困于世俗的勇敢，去追寻运动健身的快乐，老年人的生活就该这样简单而纯粹！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)