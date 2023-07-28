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锻造优秀平台 提升服务体验——建行洛阳分行企业短信定制项目正式上线运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 16:26

　　“如今账户资金变动，相关人员都会收到相应信息，建行的网银功能就是强大，账户资金变动随时‘胸中有数’……”

　　8月29日，随着洛阳分行开发的企业短信定制项目测试成功并正式上线，洛阳某企业集团财务老总，对建行的企业短信定制服务不住竖起大拇指。

　　企业短信定制项目围绕“集团公司或大中型企业客户的财务管理精细化、财务人员职责分工不同，对企业账户变动的知情权也不同”的需求，优化企业短信定制化发送功能，即企业客户的银行账户收付款、余额等变动信息区分岗位个性化发送，有效提升客户服务体验，解决企业强化企业账户管理的难题。

　　今年2月，建行汝阳支行在服务某国有企业客户的过程中，了解到其财务管理沿用集团公司规定，各财务人员根据职责分工不同，对企业账户变动信息的知情权也要求不同：如开票室会计人员只需掌握收款信息，出纳付款人员只需掌握付款信息，财务总监或部长掌握全部账户变动信息。

　　“一切以客户需求出发”，如何让企业相关人员及时“知晓”账户资金的变化情况，于是，分行网金部门与汝阳支行充分沟通，大胆创新，结合我行企业网银的系统的有关情况分析研究，进行企业短信定制项目“立项”上报省分行，此项目得到上级行高度重视，成立省行、市行、支行三级联动项目研发推进小组，在总行的大力支持下，项目小组成员和总行开发人员经过多次研讨、修改、完善、试验，历时半年开发，通过反复试验和技术攻关，最终通过企业网银渠道增加企业短信定制功能解决企业对账户管理的难题，实现企业相关人员与之匹配的收款短信、付款短信或全部短信。不但提升了企业客户服务体验，同时也优化了企业网银的服务内容，保证了客户享受服务的便利性和广泛性。

　　目前，建行省行对该行项目的创新做法进行通报，项目也将在全省复制推广。(建洛宣)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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