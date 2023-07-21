洛阳考古人员走进乌兹别克斯坦 为续写丝路文明交流新篇章贡献洛阳力量

近日，又一批远赴乌兹别克斯坦的洛阳考古人员结束工作返回国内，为续写丝路文明交流新篇章贡献洛阳力量。

作为丝绸之路的东方起点，历史上，洛阳曾与西域各国联系密切。随着共建“一带一路”倡议高质量推进，洛阳充分发挥考古领域优势，积极参与中亚地区考古，与国内外研究机构共同探寻丝路历史。近日，又一批远赴乌兹别克斯坦的洛阳考古人员结束工作返回国内，为续写丝路文明交流新篇章贡献洛阳力量。

发掘墓葬40多座，出土文物800余件

本次跨境考古工作历时3个月，由西北大学牵头组织。来自洛阳市考古研究院的张如意、李勇、孙和筱、方盾等4名考古人员，作为多家国内外单位组成的联合考古队成员，在乌兹别克斯坦拉巴特1号墓地开展田野发掘和文物修复工作。

“我们共参与发掘墓葬40多座，出土文物800余件。”方盾介绍，拉巴特1号墓地位于乌兹别克斯坦南苏尔汉河州，自2017年开始考古发掘，已基本被确认为大月氏留下的考古学文化遗存。结合碳十四测年数据，该处遗存的年代范围为公元前2世纪后半叶至公元1世纪前半叶，相当于我国汉代。

作为游牧民族的历史遗存，这里出土的文物充满典型的游牧文化特征。方盾说，在男性墓葬中，有短剑、箭镞、削刀、带扣等铁器随葬品；而在女性墓葬中，则可以看到手镯、戒指、耳环、发簪等铜首饰，以及大量费昂斯(早期玻璃)、玛瑙、石榴石等串珠。此外，出土的文物中还有金箔饰片和双耳罐、高足杯、单耳杯等陶器。