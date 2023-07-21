洛阳各博物馆展览潮讲解新 探索文旅融合新路径

走进展厅听故事，借助黑科技与文物面对面……这个暑期，在洛阳各博物馆里，新潮的展陈、讲解，让以往游客眼中抽象、严肃的历史文化变得有趣生动、更接地气。博物馆在文旅融合路径上作出的创新尝试，吸引了越来越多的游客在沉浸式体验中感受古都魅力。

游客体验智能导览服务

走进展厅听故事，借助黑科技与文物面对面……这个暑期，在洛阳各博物馆里，新潮的展陈、讲解，让以往游客眼中抽象、严肃的历史文化变得有趣生动、更接地气。博物馆在文旅融合路径上作出的创新尝试，吸引了越来越多的游客在沉浸式体验中感受古都魅力。

展览“通俗化”，“第一人称叙事”带观众走进历史

“14岁的我初入皇宫，32岁的我已母仪天下，67岁的我登基称帝……”走进位于洛阳博物馆一楼临展厅的“曌——武则天和她的时代”特展，不少游客都觉得这段展览前言挺新鲜，就好像武则天本人在为大家讲述自己的生平故事。

这种采用第一人称叙事方式的展览，是洛阳博物馆的首次尝试。除了前言，整个展览都以“我”的视角展开。“整个展览给人十足的历史代入感，在‘武则天’的讲述中，我对唐代历史又多了一层理解。”来自山西的大学生聂欣然认为，这种展陈方式让普通观众能更轻松地接近历史，看懂、听懂文物要表达的故事。

该展览策展负责人表示，文物本身不会说话，用叙事方式代替单纯的展示方式，展览就有了更强的故事性、互动性、开放性，未来，这样的展览形式也会越来越多。

讲解“定制化”，智能导览带来沉浸式体验

昨日，在隋唐大运河文化博物馆，来自江苏的游客年立冬戴上AR眼镜，体验博物馆推出的“定制化”智能导览服务。他说，从入口一路走过来，大业元年砖、隋代石狮、三彩武官俑、绿釉胡人俑等千年前的文物缓缓从眼镜中浮现并“讲述”它的来历，自己就像正在经历一趟奇妙的隋唐大运河探秘之旅。

AR(增强现实)是一种先进的视觉呈现技术。现场工作人员介绍，享受AR眼镜导览服务时，观众戴好眼镜后注视相应的文物，即可“唤醒”现实世界中的物体和场景。这种全新的情景式导览方式，让游客在游览过程中不仅能看到、听到，更能通过语音指令进行交互体验。

在洛阳博物馆，戴上AR眼镜的游客刘蕾，被唐代金银平脱花鸟铜镜的精美深深震撼：“我跟它不再隔着玻璃罩，每一个纹饰都看得清清楚楚。”