励志！敬老院里长大的娃考上了大学

“三儿考得不错！”“三儿这孩子刻苦踏实。”……在伊川县吕店镇敬老院，说起从这里走出的大学生翟六三，无论是老人还是管理人员，都毫不吝惜对他的溢美之词。翟六三从小在敬老院长大，今年通过自身努力考上了大学。近日，记者来到吕店镇敬老院，听他讲述背后的暖心故事。

翟六三收到了大学录取通知书

“三儿考得不错！”“三儿这孩子刻苦踏实。”……在伊川县吕店镇敬老院，说起从这里走出的大学生翟六三，无论是老人还是管理人员，都毫不吝惜对他的溢美之词。翟六三从小在敬老院长大，今年通过自身努力考上了大学。近日，记者来到吕店镇敬老院，听他讲述背后的暖心故事。

网购一部旧手机，送给自己当大学礼物

9日上午，记者来到吕店镇敬老院时，今年20岁的翟六三正为上大学的事情忙碌着。他刚网购了一部二手手机，算是送给自己的大学礼物。“新手机太贵，买一部旧手机能用就行。”戴着黑框近视镜的翟六三，笑起来腼腆、憨厚。今年，他以516分的高考成绩，被洛阳理工学院机械类专业录取。

敬老院是上了年纪的老人住的地方，一个学生咋会住进来？这得从翟六三的身世说起。父母有他时已经年迈，且母亲患有精神类疾病，生活无法自理。因家庭贫困，他从小就跟着父母住进了吕店镇敬老院，吃住免费。

翟六三与敬老院的老人开心聊天

“我已在敬老院住了15年。”翟六三说，敬老院住的多是“五保户”，刚搬进来时，面对陌生的环境，年幼的他很害怕，不愿跟老人们说话，大家就拿糖等零食哄他玩，他慢慢适应了敬老院的生活。

翟六三从上小学起，父亲就时常叮嘱他好好学习，上学才有出息。他年纪小，听不懂父亲说的“大道理”，不过他喜欢学校和学习，因为校园里有同龄人在一起。

翟六三从小学到初中，学习成绩一直比较稳定，处于中上游水平。2019年，他以优异的成绩考上了伊川县实验高中。也是在他上高一时，家里发生了变故。