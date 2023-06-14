昨日，市长、市重点项目建设领导小组组长徐衣显率队到孟津区调研督导项目建设、文旅融合等工作。他强调，要深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，坚定建设现代化产业体系的信心决心，牢牢把握建设现代化产业体系的关键抓手，集中精力拼经济，狠抓项目强产业，走好产城融合新路子，为现代化洛阳建设提供强劲新动能。

徐衣显在孟津区调研时强调

提速提效育链强链打造千亿级产业集群

市场运营高效引流走好新文旅发展之路

昨日，市长、市重点项目建设领导小组组长徐衣显率队到孟津区调研督导项目建设、文旅融合等工作。他强调，要深入学习贯彻市委十二届四次全会精神，坚定建设现代化产业体系的信心决心，牢牢把握建设现代化产业体系的关键抓手，集中精力拼经济，狠抓项目强产业，走好产城融合新路子，为现代化洛阳建设提供强劲新动能。

中国石化洛阳百万吨乙烯项目建设工地热火朝天，建设者不惧高温、加快建设。徐衣显实地察看道路、电力等基础设施和配套工程建设情况，详细询问产业链招商等情况。他强调，百万吨乙烯项目是省委省政府高度关注的重点项目，对洛阳培育千亿级产业集群、构建现代化产业体系具有重要意义。要科学施工、节点推进。强化项目为王理念，目标上瞄准靶、行动上拉满弓，专班统筹、市区联动、政企携手，全力推动项目建设提速提效，确保早出形象、早见成效。要靠前服务、强化保障。聚焦职能转变、效能提升，做强政策支撑，做优要素保障，千方百计帮助项目单位解难题、疏堵点，做到服务围着项目转、要素跟着项目走、工作盯着项目干。要招大引强、育链强链。主动对接政策导向，准确研判产业布局，深度研究市场需求，系统梳理链条图谱，紧盯乙烯下游产业配套、龙头企业，精准开展链式招商，串珠成链、强链聚群，提升石化产业整体能级。要聚焦关键、前瞻谋划。瞄准产业方向，做细专家论证，系统梳理研究大石化物流、加能站布局等事关全局和长远的重大问题，最大程度释放综合带动效应，加快建设国内一流的绿色石化和先进新材料产业基地。

魏坡·新序依托魏家坡古民居，致力打造融合休闲娱乐等多种业态的复合型商业体验中心，涵盖主题式设计师民宿、咖啡轻餐、研学培训、创新融合书店等多元场景。徐衣显边走边看边问，与民宿负责人深入交流，详细了解项目规划、前期招商、市场运营等情况。他强调，要强化“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，坚持运营前置，统筹谋划业态，持续做好产品创新、高效引流、流量变现，把具有洛阳特色的文旅IP转化为体验场景，让文旅资源优势转化为产业发展优势，走好新文旅产业发展之路。

任丽君、李新红、何武周参加调研。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）