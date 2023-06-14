“双保险”守护百姓钱袋子——建行洛阳新安北京路支行成功堵截客户冒名办理业务

“既是名字相同，身份证才是证明身份的不二凭据，所以，你不能办理密码挂失业务，这是银行制度的规定，也是守护客户财产的所必须的……”

“既是名字相同，身份证才是证明身份的不二凭据，所以，你不能办理密码挂失业务，这是银行制度的规定，也是守护客户财产的所必须的……”

当天，郭先生听罢民警的解释，只得无奈的离开建行洛阳新安北京路支行营业大厅。

2023年7月31日12时28分，郭先生持身份证及银行卡到新安北京路支行办理银行卡密码挂失，在支行智慧柜员机拍照认证时，系统提示客户影像与身份证影像疑似不对应，于是建行工作人员带领郭先生到柜台审核，在做客户身份证核查时系统提示核查分数较低(疑是冒名办理此业务)，工作人员要求郭先生提供辅助证件，客户表示可回家拿户口簿证明。

为防止客户冒名办理业务，支行工作人员在郭先生离开后立即查询客户办卡时留存电话，因客户办卡时间较早，系统显示办卡时未预留联系电话，该行员工想办法查询客户的相关信息，核实郭先生身份。

13时10分，郭先生拿着户口簿再次到支行营业大厅，要求办理业务，这时支行经办人员查询到客户在办理的一笔业务时有一个预留电话，于是试着拨打该电话联系客户，电话通了，接电话客户告知本人叫郭某某，于是，支行确认在网点等待办理业务郭先生非存款人(郭某某的身份证编号与客户预留身份证编号相符)。

建行工作人员向等待办理业务的郭先生说明了情况，但郭先生坚持自己就是郭某某不肯离开，并表示可以报警，接警人员到达现场后，建行工作人员向接警警官说明情况，这时郭先生才说，自己是存款人的兄弟(两个人同名)，建行工作人员告诉郭先生，银行办理业务的时候，要确认名字和身份证号码一致的情况下才能办理，并告知郭先生如对相关制度有异议的话，可由存款人本人向银行提出，在建行工作人员和民警的劝说和教育下，郭先生才怏怏离开了支行。

这是2023年以来，建行新安北京路支行依托人脸识别的准确识别和员工高度责任心，在2023年5月24日堵截客户冒名支取50万定期存款业务之后，又成功堵截客户冒名办理业务的案例。近年来，建行洛阳分行充分发挥金融科技优势，进一步强化风险防范意识，以影像识别系统为依托，强化责任担当，做好服务和风险防范两手抓，确保客户资产安全，维护了建行良好的企业形象，为建设美好生活，奉献建行力量。(建洛宣)