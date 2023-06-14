老白度夏好吃啥（古代消夏饮食）

蝉嘶蛙鸣，盛夏未央，空调、风扇转不停，仍觉酷热难当。吃点儿啥清爽利口呢？

蝉嘶蛙鸣，盛夏未央，空调、风扇转不停，仍觉酷热难当。吃点儿啥清爽利口呢？

唐代大诗人白居易很有发言权。老白不但诗写得好，还颇有生活情趣。他晚年退居洛城后，筑池种花，养鹤喂鱼，不时约好友饮酒赋诗，活得自在从容。

夏天难熬？不存在的！老白根据自己的度夏经验总结了一系列避暑良方，从消暑饮食到心情调适，齐活！

掌柜的，来一盘生鱼片

唐代东都洛阳富庶繁华，群星璀璨，白居易是其中尤为闪亮的那一个。

当时，“诗仙”李白、“诗圣”杜甫、“诗佛”王维皆已作古，写诗犹如写日记般勤奋的“诗魔”白居易四海闻名，堪称诗坛老大。

众人皆以能见老白一面为荣，排着队请他吃饭，有他出席的饭局大都很“高端”——菜未必贵，但得新鲜别致，因为老白嘴刁，菜好不好他都会写诗评价。

据好事者研究，老白度夏好吃鱼脍——生鱼片，也叫刺身。

不少人以为刺身源于日本，非也。早在周代，王城洛阳的贵族就已用鱼脍宴请宾客了。《诗经》有云：“饮御诸友，炰鳖脍鲤。”“脍鲤”就是生鲤鱼片。

汉魏时期，大才子曹植在京都洛阳摆酒设宴，席上也有鱼脍。《名都篇》有云：“归来宴平乐，美酒斗十千。脍鲤臇胎鰕，寒鳖炙熊蹯。”可见那时的生鱼片是高档食品。

东汉张骞重新打通了从洛阳往西域的丝绸之路；隋炀帝迁都洛阳后，开凿了纵贯南北的大运河——后世称其为隋唐大运河。到了白居易生活的那个时代，四海通达，中外交融，各地美食几乎都能在洛阳吃到，鱼脍更是风靡一时。

有学者推论，吃生鱼片的风俗就是唐代从中国传到日本去的。

白居易吃过各种生鱼片，譬如“脍切天池鳞”“朝盘脍红鲤”，还有鲈鱼脍、鲫鱼脍、鲑鱼脍(大名鼎鼎的三文鱼刺身)等。

在《与微之书》中，他跟洛阳好友元稹(字微之)分享过吃鱼脍的小妙招，“鱼脍芥酱调”，将新鲜鱼肉片得薄如蝉翼，用芥末酱调味，那真是人间美味，谁吃谁知道！

白居易在日本、朝鲜等地享有极高声誉，就连日本天皇都是老白的粉丝。老白吃生鱼片的方式想必在日本备受推崇——至今，日料馆生鱼片的固定搭配仍是芥末酱。

吃好喝好，心静自然凉

生鱼片加冰更有夏日风味。唐代《云仙杂记》记载，当时储冰技术有限，夏天的冰块售价高昂。

白居易不缺冰。一则，他身居高位，享受特殊待遇，朝廷赐冰度夏。老白写的《谢恩赐冰状》可为证。二则，老白的诗写得太好，妇孺皆知，只要他需要冰，卖家连价都不讲，成筐成筐地往他家送。

老白跟同居洛阳城的刘禹锡、李德裕都是好朋友，经常厮跟着吃喝玩乐。李德裕和刘禹锡都喜欢冰镇饮食。

李德裕在诗中提到，他常往生鱼片和酒里加冰块，“荷静蓬池鲙，冰寒郢水醪”，口感冰爽。

刘禹锡尝试过“赐冰满碗沉朱实”，也就是冰镇水果，“尽日逍遥避烦暑”。

白居易也爱喝冰镇酒。他家每年酿酒数百斛，平日里酒坛就放在床头，睡前、醒后先喝两口。白家庄园的池塘大得能划船，夏天，老白在船上请客，船旁吊着酒囊，浸入水中冰镇，要喝时就拉起几只。喝到尽兴，宾主尽欢，飘然欲仙。

也不是所有食物都要加冰才爽口，烤鹅就得趁热吃。

偶尔，这几个老哥们儿也会聊起过往，聊起年轻时吃过的外地美食。老白在《和梦得夏至忆苏州呈卢宾客》里写到，夏至那天，他和刘禹锡(字梦得)身在洛阳，回忆起当年在苏州吃过的“粽香筒竹嫩，炙脆子鹅鲜”，嫩鹅炙烤后外酥里嫩，益气补虚，搭配清香的竹筒粽，很适合夏天吃。

吃什么不重要，重要的是和谁吃，在哪儿吃。

白居易在《何处堪避暑》中倾情分享了他的度夏攻略：“何处堪避暑，林间背日楼。何处好追凉，池上随风舟。日高饥始食，食竟饱还游。游罢睡一觉，觉来茶一瓯。眼明见青山，耳醒闻碧流。脱袜闲濯足，解巾快搔头。”

山林里，池塘边，哪儿凉快哪儿待着去！饿了吃好吃的，吃饱了爬爬山、划划船，玩累了睡一觉，睡醒了来壶茶，看看青山，听听流水，脱掉袜子涮涮脚，解开帽巾挠挠头，自在又惬意，心静自然凉。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）