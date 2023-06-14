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河洛地理：寻迹洛阳十三朝 西周
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 山水形胜  来源: 洛阳网 2023.07.25 09:38

　　“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

　　洛阳地处“天下之中”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

　　今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为五都荟洛。

　　五都荟洛已是世所罕见，然而，这还未包括洛阳的西周都城遗址。

　　周是生活在渭水流域的古老部族，后迁至岐山之阳的周原，成为商的邦国。商朝末年，纣王无道，周武王姬发遂继承父亲姬昌的遗志，率大军从孟津北渡黄河，发动了灭商之战。

　　武王克商是商、周年代的分界线，其具体时间被推定在公元前1046年。此时周王朝立足未稳，起家的丰镐之地又偏西北，因此决定营建东都洛邑，是为成周，以更好地统治天下。

瀍河风光

　　周公营洛是历史上的重大事件。近年来，考古人员在瀍河两岸发现了北窑铸铜遗址、林校祭祀遗址、马坡贵族墓葬等，推断早期的成周城就位于瀍河两岸。在汉魏洛阳城中，考古人员也发现了韩旗屯遗址，推断其为西周晚期的成周城。

　　西周是与东周相对而言的。大约在周穆王之后，王室西迁，王权衰落。到公元前771年，周幽王被申侯、犬戎等杀死，历时275年的西周宣告灭亡。次年周平王东迁洛邑，史称东周。

　　西周初年，周公定鼎洛邑，制礼作乐；成王和康王在这里开创了成康之治；穆王从这里西行，开辟了草原丝路……现在，就让我们来了解一下他们的故事。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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