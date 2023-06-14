今日，“孟津融媒、新安融媒”微信公众号发布消息：孟津区、新安县中招录取分数线公布。

今日，“孟津融媒、新安融媒”微信公众号发布消息：孟津区、新安县中招录取分数线公布。具体内容如下：

孟津区

按照孟津区中招工作安排和《洛阳市孟津区教体局关于印发2023年孟津区普通高中招生工作方案的通知》(孟教〔2023〕90号)文件精神，依据2023年孟津区普通高中招生计划、中招考试成绩、考生志愿等数据，经测算，现划定孟津区2023年普通高中录取分数线如下：

一、第一批次录取分数线

孟津区第一高级中学统招生录取分数线为627分，分配生录取分数线为577分。

二、第二批次录取分数线

孟津区第二高级中学统招生录取分数线为441分。

三、最低控制线

孟津区普通高中录取最低控制线为380分。

四、中招日程安排

1.录取时间：

7月23日，第一批次(孟津区第一高级中学)、第二批次(孟津区第二高级中学)录取。

2.报到时间、地点由录取学校通知。

3.注意事项：

被学校正常录取后未按规定时间报到的考生，视为主动放弃普通高中学业资格，不能再报考其它高中学校，不予注册普通高中学籍。一、二批次录取完后，考生仍未被录取，家长及考生可关注随后的中招补录通知信息。我区将根据考生报到情况，对未录满的学校组织考生补录。届时，考生可按照所在初中通知的时间，网上填报补录志愿，进行补录。

2023年7月23日