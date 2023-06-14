助力企业出海 建行洛阳分行入选“外贸贷”业务服务银行

2023年7月18日，建行洛阳分行作为“外贸贷”业务首批合作银行分别与洛阳市商务局、中信保河南分公司、河南国鑫融资担保有限公司签署四方协议，标志着洛阳市“外贸贷”融资业务正式启动。 2023年7月18日，建行洛阳分行作为“外贸贷”业务首批合作银行分别与洛阳市商务局、中信保河南分公司、河南国鑫融资担保有限公司签署四方协议，标志着洛阳市“外贸贷”融资业务正式启动。 “洛阳市外贸贷通过政府设立‘外贸贷’风险补偿资金，引入出口信保公司，引导银行为更多的中小微外贸企业提供纯信用、秒审批、低利率、全线上的贷款产品，切实降低进出口企业融资成本，为企业带来实际利益，助力外贸企业走出国门，走向世界”。 在由建行、洛阳市商务局、洛阳市进出口企业协会联合举办的2023年全市外贸业务培训会上，建行洛阳分行国际业务中心客户经理通过对该行跨境快贷业务详实讲解、政策解读，赢得企业对“外贸贷”相关业务认知和关注。 化解企业融资难，融资贵的问题，一直以来都是洛阳市政府的关切重点，也是制约洛阳中小微外贸企业发展的痛点难点。“外贸贷”作为洛阳市委市政府一项重要决策部署，是落实市政府“万人助万企”工作要求、纾解中小微外贸企业融资难题的一项创新举措，建行洛阳分行作为“外贸贷”业务合作银行，将切实履行好企业责任，为更多的外贸企业提供优质的服务，促进不断优化洛阳外贸企业发展环境，实现外贸企业高质量发展。(建洛宣)④