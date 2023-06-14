洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

助力企业出海 建行洛阳分行入选“外贸贷”业务服务银行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 15:38

　　2023年7月18日，建行洛阳分行作为“外贸贷”业务首批合作银行分别与洛阳市商务局、中信保河南分公司、河南国鑫融资担保有限公司签署四方协议，标志着洛阳市“外贸贷”融资业务正式启动。

　　“洛阳市外贸贷通过政府设立‘外贸贷’风险补偿资金，引入出口信保公司，引导银行为更多的中小微外贸企业提供纯信用、秒审批、低利率、全线上的贷款产品，切实降低进出口企业融资成本，为企业带来实际利益，助力外贸企业走出国门，走向世界”。

　　在由建行、洛阳市商务局、洛阳市进出口企业协会联合举办的2023年全市外贸业务培训会上，建行洛阳分行国际业务中心客户经理通过对该行跨境快贷业务详实讲解、政策解读，赢得企业对“外贸贷”相关业务认知和关注。

　　化解企业融资难，融资贵的问题，一直以来都是洛阳市政府的关切重点，也是制约洛阳中小微外贸企业发展的痛点难点。“外贸贷”作为洛阳市委市政府一项重要决策部署，是落实市政府“万人助万企”工作要求、纾解中小微外贸企业融资难题的一项创新举措，建行洛阳分行作为“外贸贷”业务合作银行，将切实履行好企业责任，为更多的外贸企业提供优质的服务，促进不断优化洛阳外贸企业发展环境，实现外贸企业高质量发展。(建洛宣)④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊...
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
        近日，由河南省妇幼保健院(郑大三附院、省妇女儿童医院)、河南省出生缺陷防治管理中心、河南省新生儿疾病筛...
  • ·糖尿病患者能做胃肠镜吗
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市2023年市直普通高中市批次中招...
  • 南阳市党政代表团来洛考察
  • “洛阳—桂林”航线复航
  • 洛阳城市阳台，向你我走来！
  • 徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中...
  • 洛阳强对流天气过后 又要热起来
  • 市委理论学习中心组举行集体学习
  • 提前预约可免费入园！洛阳牡丹阁景区...
  • 洛宁县上陶峪村依托神灵寨景区大力发...
  • 研发新品狠抓质量 大阳摩托出口红火
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605