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徐衣显主持召开专题会议研究洛阳国土空间总体规划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:19

徐衣显主持召开专题会议研究我市国土空间总体规划
着眼长远明晰定位高质量优化国土空间布局
突出重点彰显特色引领推动现代化洛阳建设

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究《洛阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》细化完善工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于国土空间规划的重要论述，强化规划引领作用，进一步明晰战略定位、目标愿景，持续优化空间布局、产业结构、要素支撑等，以高质量国土空间规划引领现代化洛阳建设。

　　会上听取《洛阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》编制成果汇报，采取线上线下相结合形式，深入听取中国城市规划设计研究院、河南省城乡规划设计研究总院、河南科技大学等专家学者意见建议，以及市直有关部门负责人具体意见。徐衣显指出，做好国土空间总体规划，是贯彻落实新发展理念、推动现代化洛阳建设的重大举措，事关洛阳全局发展、长远发展。他强调，各级各部门要进一步提升站位、拉高标杆，重点由横向扩张向纵向提质发展，深入完善细化总体规划，努力构建符合洛阳实际、引领未来发展的国土空间布局和支撑体系。要着眼长远，明晰目标定位。坚持以新发展理念为指引，主动融入新发展格局，突出高质量发展主题，立足全国、全省发展大局，围绕“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”，找准切入点、创新点、突破点，深度凝练洛阳战略定位、目标愿景，进一步提升规划的战略性、前瞻性、科学性、引领性、支撑性。要突出重点，彰显洛阳特色。把握当前与长远、整体与局部、城市与乡村、开发与保护的关系，突出中心城区都市经济、环都市区产业集群、南部生态发展区环境资源，在科技创新引领性、工业发展支柱性、历史文化传承性、生态建设持续性、民生改善普惠性上下功夫，形成重点突出、特色鲜明、科学高效的总体规划。要注重衔接，实现多规合一。按照功能导向定位、要素保障协调、综合集成实施原则，科学布局、适当留白，推进国土空间总体规划与产业发展、土地利用、城乡建设、环境保护等各类规划有机衔接，强化权威性、加强协调性、注重操作性，实现多规合一、区域一体、产城互动、城乡融合。要区域联动，实现合作共赢。坚持大链条融合、多节点支撑、小切口突破，加强与周边城市交通互联互通、产业融合互补，要素资源衔接互动、公共服务共建共享，实现竞合有序、错位发展、协作共赢的区域发展良好局面。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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