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洛阳多措并举推动消费业态升级 打造消费新场景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.17 08:24

拍照打卡

　　随着我市青年友好型城市建设持续推进，洛阳的“现代气息”“时尚气质”“活力指数”全面提升。

　　近日召开的2023河南省文旅文创发展大会指出，要加强“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，以新文旅出圈出彩带动经济社会高质量发展。

　　培育个性化、多样化、品质化消费新业态，打造沉浸式、年轻化消费场景……今年以来，我市通过丰富的促消费活动，打造消费新场景，激发消费新动能，持续释放市场活力。

　　丰富业态满足年轻人消费需求

　　华灯初上，夜色朦胧。近日晚8时，记者走进西工区丹尼斯大卫天地，充满着甜蜜气息的香氛扑面而来，穿着炫酷的街头少年、手拿咖啡杯的职场白领、年轻时尚的文艺青年……在这里，时刻都能感受到属于年轻人的青春氛围。

　　在一家糕点商铺门前，排队取餐的市民排起了长龙。接单、配料、封装、叫号……店内，店员们不停地忙碌着。“从开门到现在，我们换人不停机一直在忙着制作。”店铺工作人员告诉记者，丹尼斯大卫天地开业至今，每天糕点都供不应求。

　　为进一步推动“年轻化消费”，培育个性化、多样化、品质化消费新业态，目前，我市已形成洛阳泉舜中央休闲购物公园、洛阳中州万达广场、洛阳宝龙城市广场、偃师区中成华夏购物广场、洛阳王府井购物中心等13个省级品牌消费集聚区，通过合理布局餐饮、购物、娱乐等商业形态，营造多姿多彩的生活环境，更好地满足青年人的消费需求。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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