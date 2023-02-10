洛阳网“百姓呼声”客户端上线【视频】

洛阳网民反映问题再添新渠道！自即日起，由洛阳日报报业集团自主研发、拥有自主知识产权的洛阳网“百姓呼声”客户端上线。

洛阳网民反映问题再添新渠道——即日起，由洛阳日报报业集团自主研发、拥有自主知识产权的洛阳网“百姓呼声”客户端上线。该客户端的上线标志着洛阳市最大网络问政平台“百姓呼声”全新矩阵形成，实现PC端、手机移动端全覆盖，进一步推动了洛报集团媒体融合继续向纵深发展。

应用市场“百姓呼声”客户端下载页面

“百姓呼声”客户端首屏

作为我市规模最大的网上群众诉求平台，洛阳网“百姓呼声”网络问政平台经过13年运行，已成为疏解社会矛盾、完善社会治理、密切干群关系、凝聚社会共识的重要桥梁。截至目前已为118家单位开设舆情集纳平台，共办理网民诉求71万余件，回复率在99%以上，令网友直呼“‘百姓呼声’是真正为民办实事的平台。”

据介绍，“百姓呼声”客户端搭配了更高效的“内容+技术”融合驱动，用户上传视频速度更快、评价交互性更强，让您“神速”直达，一键发帖，尽享顺滑体验。该客户端的上线标志着“百姓呼声”网络问政平台全新矩阵形成，实现PC端、手机移动端全覆盖，涵盖洛阳网PC端、手机洛阳网、“掌上洛阳”客户端、微信“百姓呼声”小程序、支付宝“百姓呼声”小程序，打造“百姓呼声”全媒体传播平台。接下来，洛阳网技术团队将充分利用大数据技术，优化用户体验，拓宽诉求渠道，搭建好市民与政府间的连心桥。

您可通过手机应用市场搜索“百姓呼声”或直接扫描下方二维码一键下载——

●如果您要反映问题，手机授权登录后，点击“我要提问”，根据需要输入文字、上传图片和视频，选择问题类型、部门、区域、发布状态后输入姓名、联系方式即可。

●如果您想直接对话部门，点击“对话部门”，直接浏览各职能部门最新、最热的帖子，还可以在部门中进行发帖。

●如果您想了解部门办理问题怎么样，点击“办理排行”，各部门的问题总数、回复情况、回复率一目了然。

●如果您想知晓热点问题，点击“民生热点”，可以了解到近期社会关注度较高的问题。

还等什么，快下载洛阳网“百姓呼声”客户端体验吧!

您的每一句呼声，每一条留言，都将在这里及时转达给职能部门。您的“呼声”，我们一直在倾听！(洛报融媒·洛阳网见习记者 郭文静)