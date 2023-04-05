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洛阳发展剧本娱乐全产业链经济 打造中国“剧本娱乐之都”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 15:40

　　换上一身古装，在剧情、线索的引导下，穿越式体验另一种人生……时下，凭借独特的社交参与性和沉浸式体验感，剧本娱乐正成为年轻人休闲娱乐的“新宠”。

　　2023全省文旅文创发展大会提出，丰富业态体验，大力发展新文旅。如今在洛阳，剧本娱乐不仅在内容和形式上持续创新发展，还不断与景区、博物馆等进行跨界融合，打造具有地方特色的沉浸式文旅新业态，助推新文旅产业发展。

　　“穿越”到盛世隋唐，体验隋唐时期“文试”“武试”“飞花令”等场景，与“狄仁杰”“上官婉儿”一同探案……近日，洛邑古城推出全新实景剧本娱乐产品，让游客体验“梦回隋唐”的沉浸式“穿越”之旅。

　　“看景”变“入景”，“旁观”到“体验”。洛阳以创意为引领，在内容、玩法等方面进行创新，推动剧本娱乐与景区、博物馆等跨界融合，让传统文化与新奇创意“碰撞”，推动传统文化的时尚表达、厚重文化的现代转化。

　　今年牡丹文化节期间，洛阳在二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆开展了“博物馆奇妙夜”活动，不仅创新了剧本娱乐的玩法，吸引许多游客沉浸式体验，也传播了洛阳的历史文化，提高了洛阳的知名度、美誉度。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，洛阳还将围绕“剧本娱乐+文旅”发展模式，着力打造“剧本娱乐+节庆活动”“剧本娱乐+舞台剧”“剧本娱乐+民宿”等多元化沉浸式文旅新业态，拓展剧本娱乐发展空间。

　　聚焦打造中国“剧本娱乐之都”，洛阳建成了全国第一个剧本娱乐产业园，吸引了洛阳卡卡传媒文化有限公司、洛阳FB传媒有限公司等多家知名剧本娱乐企业进驻。

　　“洛阳将以总部经济建设为抓手，鼓励市场主体进一步做优做强，剧本娱乐产业做大做强。”洛阳市文广旅局相关负责人表示，洛阳剧本娱乐产业园将着力做强剧本创作发行、DM培训、运营后台管理、小程序开发等剧本娱乐产业链关键环节，吸引服化道、声光电、VR、AR等配套数字技术企业集聚，大力发展剧本娱乐全产业链经济。

　　去年9月，洛阳出台《洛阳市加快发展剧本娱乐产业实施方案》，作为全国首个针对剧本娱乐产业的专项政策，该方案提出，实施主体壮大、产业链培育、人才引育、规范引导等4项重点任务及相关优惠政策，着力打造中国“剧本娱乐之都”。

　　有高质量的剧本，才有高质量的剧本娱乐业态。去年以来，洛阳连续举办两届全国剧本行业交流会，鼓励参会的国内剧本娱乐行业的优秀创作者以洛阳厚重的历史文化为素材创作剧本，讲好洛阳故事，传播洛阳好声音。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，洛阳将加快发展剧本娱乐产业总部经济，从品牌创建、剧本孵化、行业培训、人才引育、行业管理等方面制定扶持政策，吸引更多头部企业、青年人才在洛阳会聚，持续丰富剧本娱乐业态，加快打造中国“剧本娱乐之都”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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