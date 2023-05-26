6日至7日，漯河市党政代表团来洛，实地考察洛阳科技创新、风口产业、城市提质及新文旅产业发展等工作。

漯河市党政代表团来洛

江凌与秦保强举行工作会谈 黄钫、徐衣显、杨骁参加活动

6日至7日，漯河市党政代表团来洛，实地考察洛阳科技创新、风口产业、城市提质及新文旅产业发展等工作。

洛阳市委书记江凌与率队来洛的漯河市委书记秦保强举行工作会谈。漯河市领导黄钫、周新鹤、周剑、吴玉培、荣之光等一同来洛。洛阳市领导徐衣显、杨骁、王军、张玉杰等参加活动。

江凌代表洛阳市委市政府对漯河市党政代表团表示欢迎。他说，近年来，洛阳坚持以创新引领发展，紧紧扭住“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，奋力开创现代化建设新局面。我们深刻认识到，抓发展必须抓产业，要始终把产业发展摆在重中之重位置，加快构建现代化产业体系；抓产业必须抓风口，要大力引进培育新能源、新材料、人工智能等风口产业，推动传统优势产业向风口转型，加快发展新文旅产业，乘势而上实现换道领跑；抓风口必须抓创新，要构建平台、人才、资本良性互动的创新体系，更好以科技创新引领风口产业发展；抓创新必须抓城市，要加快推进公共服务进社区，持续提升城市功能品质，建设青年友好型城市，让城市更好集聚资源、服务发展。洛阳将与漯河携手努力，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，创新合作机制、拓展合作领域，努力实现优势互补、共赢发展。

秦保强介绍了漯河市食品产业、创新生态、项目建设和沙澧河文化风光带等相关情况，希望借助这次考察，深入学习借鉴洛阳在产业转型升级、城市规划建设管理、新文旅产业发展等方面的经验做法，全方位推进漯河现代化食品名城、创新之城、幸福之城建设。

在洛期间，漯河市党政代表团先后到中航光电科技股份有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、氢沄(河南)新能源科技有限公司、龙门实验室、中州时代新能源生产基地深入了解洛阳风口产业发展、科技创新平台及重大项目建设等经验；到5G+XR元宇宙产业园学习洛阳新文旅产业发展思路；到伊滨区立雪社区健身中心、新源嘉苑邻里中心实地察看洛阳城市提质相关做法。

漯河市党政代表团成员一致表示，近年来洛阳在科技创新、产业转型、社会治理等方面进行了卓有成效的探索，创造了许多宝贵经验。漯河将认真学习借鉴洛阳的好经验好做法，携手共谋发展，实现合作共赢，在谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章中展现更大担当作为。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭飞飞)