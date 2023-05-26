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男儿何不带吴钩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源: 洛阳网 2023.07.06 08:51

　　男儿何不带吴钩，

　　收取关山五十州。

　　请君暂上凌烟阁，

　　若个书生万户侯？

　　——唐·李贺《南园十三首》其五

　　《南园十三首》是李贺写的组诗，这十三首诗或写景，或抒情，抒发韶华易逝、抱负难酬的感慨，诗情隽永，耐人寻味。其中，知名度最高的是第五首。

　　李贺是李唐宗室旁支后裔，到他父亲李晋肃时已家道中落，移居洛阳西南宜阳县昌谷。所谓“南园”，指的是他家门前南侧的一大片田畴。

　　李贺是个天才少年，7岁时就名动京华。或许是李贺名气太大，遭人忌恨，有人说李贺父亲名“晋肃”，与“进士”音近，李贺应避父讳，不应参加进士考试。因此，李贺未能应礼部试。

　　大丈夫生当有鸿鹄之志，安能久居檐下？李贺作为有理想、有抱负的青年才俊，不想在乡间避世而居，他需要更广阔的舞台展示自己。因而，每当面对南园时，李贺都会忍不住感叹时光易逝，壮志难酬。

　　“男儿何不带吴钩，收取关山五十州。”好男儿为什么不带着武器，奔赴前线收复失地？李贺生活的中唐时期，自从安史之乱后藩镇割据，节度使各自为政。这首诗写于元和年间，当时黄河两岸大概有50个州被藩镇节度使把持。作为宗室子弟的李贺，是中央集权统治的支持者，他觉得如果不解决这个问题，势必造成李唐王朝的灭亡。

　　“请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯？”请诸君去凌烟阁看看那些功臣画像，有哪个读书人被封为万户侯？

　　凌烟阁在长安太极宫东南角，唐贞观十七年(公元643年)，唐太宗为纪念当初一同打天下的功臣，命大画家阎立本在凌烟阁内描绘了二十四位功臣的画像，是为《二十四功臣图》。在人们眼中，凌烟阁即是建功立业、光宗耀祖、名垂青史的象征。

　　李贺也想为朝廷出力，建功立业，但他唯一能实现抱负的科举之路被堵死，徒留嗟叹。李贺英年早逝，也许与郁郁不得志不无关系。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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