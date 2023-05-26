洛阳以汉服体验等为依托 加快打造全国沉浸式文旅目的地

漫步在隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城等景区，身着汉服的年轻人成群结队，成为古都新风景。

应天门成为热门汉服打卡地

漫步在隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城等景区，身着汉服的年轻人成群结队，成为古都新风景。

2023全省文旅文创发展大会提出，加快培育新文旅产业业态，创新沉浸式旅游组织方式。穿汉服免费游园、国风演绎……我市以汉服体验等为依托，增强游客的沉浸式体验，促进洛阳“汉服热”持续升温。

来洛阳，穿汉服成为年轻人必选体验项目

昨日8时，距离洛邑古城开园还有1个小时，门口已有不少游客，来自山东威海的游客姜葳和两个朋友已在网上预约了洛邑古城内的一家汉服体验店。她们一天的行程很紧凑，做好妆造后先到白马寺拍照“打卡”，接下来到丽景门、天堂明堂、应天门等景点，最后折回洛邑古城。她们仨均是大学生，趁暑假来洛阳游玩。对于她们来说，来到洛阳穿汉服是必选的体验项目。

“汉服热”持续升温

夜幕降临，洛邑古城迎来一天当中最热闹的时候，身穿汉服的游客比肩接踵，或站在桥上，或坐在湖边，手机或相机将他们最美的瞬间定格。望着满园的汉服“小姐姐”，陕西游客刘女士感慨：“穿现代服装游洛邑古城，反而显得有些突兀。”

目前，“90后”“00后”已成为文旅消费主力。以洛邑古城为例，根据相关统计，30岁以下穿汉服游园的游客占比高达75%。

汉服走秀

记者获悉，老城区正在积极筹备“中国·洛阳汉服文化周”品牌活动，预计在今年河洛文化旅游节期间与游客见面。届时，汉服复原秀、汉服文化论坛、汉服妆造大赛、汉服礼仪展示、汉服研学等活动将精彩上演。

老城区有关负责人说，下一步，他们计划与北京服装学院签订战略合作协议，借助该校在汉服文化研究、服装设计、广告传播等方面的资源和影响力开展相关合作。该区还将加强汉服行业规范管理，联合相关部门和协会制定汉服行业管理规范、评星定级方案，开展技能培训，提升从业人员整体水平和素质，规范辖区汉服市场秩序等。